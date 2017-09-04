林飛帆：某黨在台南推西瓜都會當選

2017-09-04

〔記者邱灝唐／台南報導〕時代力量昨在台南成立黨部，太陽花學運領袖之一林飛帆前來助講時說，台南人對於政治異常保守，對此感到相當氣餒，明年市長選舉，「某黨推個西瓜出來都會當選」，引發台南政界譁然，連台南市長賴清德都忍不住回應，台南有著民主聖地的雅號，背後是許多人犧牲奉獻才有的成果，對於台南人的民主情操應給予尊重。

賴：應尊重台南人的民主情操

對於林的發言，傳出有意參選百里侯的立委們意見不一。黃偉哲說，他感到「淡淡的哀傷」，沒想到三一八學運後竟出現狂妄的政黨；葉宜津表示，台南的民主成果是許多前輩打拚換來的；林俊憲則說，這顯現市民對綠色執政有信心；陳亭妃認為，民進黨經由歷任縣市長和現任賴清德市長打下的基礎，才獲得市民的信心；王定宇更直說，任何一位參選人都相當有實力。而前立委李俊毅認為民進黨推再好的人選都會被譏為西瓜，民進黨市黨部主委顏純左指出，希望林只是失言，而非真心所想。

林飛帆的一席話也引來網友不同評價。有人認為，他只是說了真話，也有人不以為然，認為時力才是只想收割民進黨選票的「西瓜黨」，也有網友直斥林快到倫敦念書。對於時力到台南的第一步出現這起風波，是否會對明年三合一選舉造成影響？各方均有解讀。

時力台南黨部昨日於海安路與民生路口成立，黨主席黃國昌喊出：「我們來晚了！」他說，不敢忘記台南六萬三千張政黨票的期待，強調要在台南培育第三勢力，拚戰明年三合一選舉，希望選民將時力的參選人送進議會，監督市政且把關預算。

前來站台的林飛帆則說，「某黨推個西瓜出來都會當選」，另一個黨又只會台語小教室或扮古裝，現在時代力量在台南成立黨部，帶來改變，希望能讓第三勢力在台南茁壯。