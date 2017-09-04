台電文化工作基金會 自曝是國民黨 附隨組織

2017-09-04

〔記者楊淳卉、林良昇／台北報導〕行政院黨產會掛牌一年，對國民黨黨產及其附隨組織展開多項調查，國民黨曾堅稱與其「毫無關係」的「台電文化工作基金會」，今年五月突然自行向黨產會提報是國民黨附隨組織並申報財產，形同「認祖歸宗」；黨產會發言人施錦芳受訪表示，是否對該基金會進一步調查，視核對其申報財產的情形而定。

邱大展：不懂和國民黨什麼關係

國民黨行管會主委邱大展表示，國民黨和台電文化工作基金會沒關係也沒聯絡，完全不知道該基金會的相關訊息，到底跟國民黨有什麼關係？ 有什麼證據？「我不懂」，原因可能要去問台電文化工作基金會。

黨產會已就國民黨「四大基金會」民生建設、民族、民權、國家發展基金會召開聽證會調查，不過外界也點名，國民黨在國營事業中成立的台電文化工作基金會、台電婦女文化工作基金會等，也算是國民黨附隨組織；不過國民黨去年十月發表聲明，表示台電文化工作基金會是隸屬台電公司之基金會，與國民黨毫無關係。

台電文化工作基金會為一九八五年由國民黨生產事業黨部第二支黨部捐助成立，時任董事長為前台電總經理張斯敏。基金會之董事會多由台電人士組成，包括前台電總經理郭俊惠、前副總蔡文魁、前副總李錦田等人都曾擔任董事長。現任董事長則為台電人資處長張廷抒，登記財產總額一千五百萬元。

根據黨產條例，政黨、附隨組織及其受託管理人應於條例施行之日起一年內向黨產會申報財產。政黨方面，包括國民黨、民進黨、中國民主社會黨都已申報財產。

附隨組織部分，則有黨產會主動調查的國民黨中投公司、欣裕台公司已申報財產，自行申報的台電文化工作基金會，以及民進黨提報的「新境界文教基金會」也向黨產會申報財產資料；政黨之受託管理人部分，則有中國信託及台灣銀行申報國民黨信託之財產，並提供信託契約等資料。

基金會是國民黨支黨部捐助成立

施錦芳表示，黨產會對每個政黨、附隨組織及受託管理人申報的財產，都將詳細核對，包括民進黨申報的新境界文教基金會也不例外。

此外，黨產會去年編列一○六年度預算五五五二萬元，其中檢舉獎金三百萬元，然而一年間，黨產會都未發出一毛檢舉獎金。施錦芳表示，目前的案件都是黨產會主動調查，還沒有事證能夠發出檢舉獎金。黨產會明年度共編列四七四四萬元預算，檢舉獎金則為二百萬元。