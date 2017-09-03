越南公共工程商機大 南韓也來搶

2017-09-03

〔記者李欣芳／台北報導〕政府積極推動新南向政策，知情官員昨透露，政府將以逾千億元的融資，協助業者爭取新南向目標國的公共工程建設，目前正安排與越南洽談雙方在公共工程的合作，而印尼、緬甸的公共工程建設，對台灣來說，也有很多機會。

據指出，擁有眾多島嶼的印尼，正積極發展造船業，也希望與台灣的台船等造船業者合作。

蔡英文總統上週四主持第四次對外經貿戰略會談時裁示，為掌握新南向國家基礎建設商機，政府將建立策略性融資機制，初期匡列卅五億美元（約新台幣一○六三億元）專案融資資金，和邦交國及新南向國家政府進行公共工程合作，不僅可與這些國家擴大合作，也是協助業者拓展海外市場的利器。

政務委員鄧振中表示，我國與新南向國家的公共工程合作，主要是新南向國家的公路、橋樑、港口等基礎建設，對於蔡總統裁示匡列的卅五億美元專案融資資金，未來有需要時可再增加融資額度。

鄧振中指出，東南亞的公共工程商機很大，目前中鼎工程就有承做海外的公共工程，包括蓋電廠等，而且做得不錯，中鼎是自己洽談承接的案子，未來政府則要協助業者爭取新南向國家的公共工程，把規模再擴大。

另一位高層官員也表示，新南向的公共工程，甚至被認為有高達逾八兆元以上的商機，目前也面臨與南韓的競爭，韓國部署爭取東南亞公共工程已久，且動作相當積極，政府要協助我業者取得關鍵的融資等資金所需。