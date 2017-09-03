泰攬我科技人才 盼深化雙邊合作

2017-09-03

〔記者彭琬馨／台北報導〕駐泰代表童振源接受記者電話訪問時指出，泰國政府近期積極推動大規模經濟改革計畫「泰國四．○」，與台灣的「五加二」產業創新計畫非常接近，在經濟科技方面希望與台灣有更多連結，台灣要把握這個契機強化台泰雙邊關係；童振源表示，九月中將成立「台灣文化創意中心」平台，藉此引進台灣高科技人才，把台灣研發能量輸出到泰國，進一步深化台泰合作。

為推動新南向政策，甫就任駐泰代表的童振源受訪表示，泰國政府目前推動「泰國四．○」計畫，與台灣「五加二」產業創新計畫「有非常大的對接空間」，泰國政府也非常在乎與台灣在經濟科技層面上的合作；童振源強調，台灣應把握推動新南向政策的契機，加強對泰行銷台灣軟實力，讓泰國政府更重視與台灣的合作。

童振源表示，泰國身為台灣新南向政策中駐處規模第一大國家，九月中將成立「台灣文化創意中心」，藉以媒合台灣產官學界，台灣將結合中研院、工研院的高科技人才，以有價輸出的方式，將台灣的科技能量輸出到泰國。

童振源強調，泰國政府希望能與台灣產生更多連結，台灣高科技中心就是新南向政策的具體展現，未來將透過此平台，引進台灣高科技人才，規劃相關科技講座，連結台泰間的產業能量，讓台灣的軟實力能輸出泰國，進一步強化台泰間的連結。