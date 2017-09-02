政院改組最後一哩路 拚新會期完成

2017-09-02

〔記者鍾麗華／台北報導〕歷經七年的行政院組織改造，目前仍有經濟及能源部、交通及建設部、農業部、環資部、內政部、陸委會等六部會的組織法尚未完成立法，政院預計在立法院新會期送審相關法案。不過，對於環保署升格的環境資源部是否併入林務局、國家公園等業務？尚待協調。

林務局併入環資部？ 待協調

「行政院組織法」二○一○年修正通過，把原本卅七個機關，減少為廿九個，並自二○一二年啟動組織改造。不過，「行政院功能業務與組織調整暫行條例」原計畫二○一四年底落日，之後又兩度修法延至明年一月底。

政院最近加快組改腳步，除日前拍板年底裁撤蒙藏委員會、明年四月成立海洋委員會外，行政院長林全上週也邀集相關部會首長，討論剩下的六部會組改。行政院官員表示，環資部未來將成為行政部門中編制最大的「第一大部」，牽涉到四個部會組改，但各部會仍有歧見，林全請相關部會回去再做協調。

不過，林全在會中強調，「這次組改是最後一塊拼圖」，他有感於國民黨執政時期規劃的組改思維，與民進黨上次執政提出的目標有所不同，認為「應回歸到當時組改真正目的」，不再是「機關併機關、機關搬家」，而是要從業務性質的職能整併提升來重新思考。

官員解釋，依照過去規劃，要併入環資部的單位及業務，包括經濟部水利署、礦務局，農委會林務局、水保局，及內政部營建署所屬的國家公園及下水道業務等。

環保署也認為，從天然資源維護角度來看，將水、土、林放在環資部，從水資源涵養、水土保持到下游管理，整合在環境資源部是可以做有效管理的；而國家公園及林務局是否納入環資部，「應回頭思考當初組改的思考脈絡現在是否還存在」。

但農委會認為林業生產及保育無法切割，而內政部認為，國家公園並非只為了山林保育存在，有些是為了國安或災害防救所必要的。

官員說，經濟及能源部、交通及建設部、陸委會的組改問題沒那麼複雜，相關法案下會期會優先送審；不過，立法院下會期是預算會期，政院也沒把握組改法案能順利過關，因此，也已做好把「行政院功能業務與組織調整暫行條例」再往後延的準備。