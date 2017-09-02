懲處非重點 柯文哲：應檢討系統、制度

2017-09-02

世大運開幕式被鬧場 誰負責？

〔記者沈佩瑤、郭安家、李欣芳／台北報導〕八月十九日反年金改革團體在台北世大運開幕式鬧場，導致選手入場延誤，維安難辭其咎。據悉，台北市長柯文哲日前研議，世大運後交出懲處名單將是十九日小巨蛋現場分區指揮官、萬華警分局長陳文智，力保警察局長邱豐光。柯昨強調，重點不在懲處人，他認為應該是把制度拿出來看，為什麼會有分工不合作的問題？為什麼大家開始推責任？應該把系統解決。

萬華分局長陳文智 列懲處名單

柯文哲昨出席台北3C展開幕記者會後受訪，被問到是否要力保邱豐光，懲處陳文智？柯表示，他的主張是，如果換人可以解決問題當然換人，如果換人問題沒有解決，要處理的就是系統跟制度的問題。

他直言應該找國安局、憲兵隊、警政署和台北市警察局，大家聯合開個檢討會，把大家心中的不愉快講出來，不要推來推去，重點不在懲處人，「如果問我，我覺得還是把制度拿出來看，為什麼會有分工不合作的問題？為什麼大家開始推責任？應該把系統解決。」

一位市府官員認為，邱豐光當晚太自信，自認掌握狀況，外界雖點名邱下台，但柯文哲事後說：「政治責任我負責。」力保邱豐光，由於世大運閉幕式未再出現大狀況，傳聞近日交出的懲處名單是陳文智。

今年四月十九日，監督年金改革行動聯盟於立法院推傷桃園市長鄭文燦，六月卅日總統蔡英文前往國防大學復興崗校區，車隊被反年改人士拍打，讓外界對北市警方的維安能力打上問號。一名台北市政府幕僚說，邱豐光能在非常快速的時間偵破重大刑案，讓柯非常滿意，加上市警局辦事效率高，是柯鮮少費心思去管理的局處，也是柯力挺邱的原因之一。

另據指出，政府高層對邱豐光在世大運開幕式的處置有意見，民進黨立委也揚言應對邱究責，不過高層官員透露，世大運瑕不掩瑜，未來究責問題仍要看社會氛圍，若立委仍堅持究責，內政部的檢討報告隨時可提出。