千億專案融資 拚新南向基建商機

2017-09-01

「對外經貿戰略會談」總統裁示匡列資金

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統昨主持第四次的「對外經貿戰略會談」，她裁示，為掌握新南向國家基礎建設商機，政府將建立策略性融資機制，初期匡列三十五億美元（約一○六三億台幣）專案融資資金，和邦交國及新南向國家政府進行公共工程合作，不僅可與這些國家擴大合作，也是協助業者拓展海外市場的利器。

蔡總統昨在會談中，聽取行政院經貿談判辦公室提報「新南向政策旗艦計畫與潛力領域」，以及國安會提報的「強化對外援助整體計畫」及「川普新政之發展與因應」，並與相關首長討論。

仿效日韓 厚植業者開拓海外工程能量

面對中國的「一帶一路」，蔡政府也積極推動「新南向」，蔡總統表示，為拓展海外工程市場，未來應仿效日本、南韓等國家做法，秉持政府開發協助（ＯＤＡ）模式精神，從和邦交國及新南向目標國合作推動公共工程與基礎建設著手，培養並厚植國內業者開拓海外工程能量。

蔡總統指出，依據規劃，政府初期將匡列三十五億美元專案融資資金，由指定金融機構提供優惠策略性貸款，並由政府補貼利差，相信這項機制，將是我國和邦交國及新南向國家擴大合作的有力後盾，也是協助業者拓展海外市場利器；她希望行政院盡速完成執行計畫，付諸執行。

蔡總統同時也請外交部加速完成海外投資開發公司（ＯＩＤＣ）的改組及增資，以利擴大ＯＩＤＣ整合海外公共工程承包能量，以及協助政府在邦交國進行長期投資功能。同時，行政院也應積極研議強化輸出入銀行功能，使其功能、業務能與企業拓展海外佈局及爭取商機相結合。

因應川普新政 必要時將召開國安會議

對於川普經貿新政，蔡總統說，其影響層面持續擴大，請相關部會持續掌握，並評估各項新政對台美及兩岸關係的影響，及時提報因應對策。對於重大事件發展，國安會應統籌各項情勢掌握及政策影響評估，必要時將召開國安會議因應。

蔡總統表示，美中貿易問題及未來談判發展牽涉層面極廣，須注意對我國外交及兩岸關係可能造成的連動效果，也要特別重視對中國大陸台商及衍生對國內產業鏈的衝擊影響；而台美經貿關係發展與貿易談判等問題，須有短中長程對策，努力建構台美長期經貿戰略夥伴關係。