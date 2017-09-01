傳有人代班 禁食藍委：有就切腹

2017-09-01

〔記者陳鈺馥、施曉光／台北報導〕立法院臨時會昨天凌晨三讀通過「前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案」，禁食四十小時的國民黨立委賴士葆、費鴻泰、曾銘宗三人於昨天中午提前結束禁食抗議。對於傳出國民黨青年軍稱幫忙在深夜「代為靜坐」，讓三人得以回家休息，賴士葆及曾銘宗均澄清，「若晚上有跑回家，三人就切腹自殺！」

若有證據 費鴻泰：獎金十萬

費鴻泰昨受訪也「懸賞十萬元」，指自己兩晚都是就地搭帳篷到凌晨一、兩點才休息，若能拿出證據，證明他們晚上回家睡覺，就發出十萬元獎金，否則請指控者公開道歉。

國民黨團提出上萬項預算刪減案杯葛前瞻預算審查，民進黨團以「一事不再議」原則不處理藍營提案，賴士葆等三人以「不滿監督權被閹割」為由，週二晚間七點發動禁食五十小時行動。

昨傳出國民黨青年軍「藍天青年聯盟」成員稱在深夜時分代替三名立委靜坐，賴士葆、曾銘宗強調，三人晚上都在禁食現場搭帳篷休息，「晚上若有回家休息，我們三人就切腹自殺」。

馬轟民進黨全面法西斯化

昨天上午九點多，前總統馬英九到場慰問，他砲轟民進黨全面執政後，已變成全面法西斯，利用執政優勢迫害在野黨，迫害全民接受前瞻預算；馬並在現場短暫靜坐半小時。國民黨立委王金平十一點多也率多名藍委前往探視，並宣布結束禁食活動。

國民黨主席吳敦義昨受訪時痛批前瞻預算三讀，說這對我國的民主政治是嚴重的後退，「前瞻變後退」，債留子孫、遺禍不淺。

原本吳敦義說完話就要離去，當聽到媒體追問未來國民黨會有什麼策略時，又立即轉身回來強調，「所有的策略都應該是黨團自主，大家共同匯聚的意見，『我不可能隔空抓藥，隔空指揮』。」