表決2471次 前瞻第一期預算三讀

2017-09-01

〔記者楊淳卉、李欣芳／台北報導〕經連日表決，立法院本會期第三次臨時會昨凌晨三讀通過「前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案」，小刪十八億五三九二萬元，以一○七○．七五億元過關。軌道建設中的「軌道技術研究暨驗證中心計畫」，原本民進黨立委葉宜津提案將其第一期預算四．九七億元全刪，後因行政院希望保留部分，最後葉改提案減半，以刪二億四千萬元通過。

刪18.5億 全數按民進黨團提案通過

前瞻基礎建設共八大項目，包括軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設及人才培育促進就業之建設。

前瞻第一期預算案歲出預算一○八九億元，最後刪減十八億五三九二萬元，約佔總數一．七％；另凍結一○八億九二四七萬一千元，佔總數十％。在民進黨團人數優勢下，全數按民進黨團提案通過。

由於國民黨團發動案海戰術及「一案表決八次」杯葛，經三天三夜不斷電表決，前瞻預算案的總表決次數高達二千四百七十一次，創下立院紀錄。

林全：儘速調整 最快速度付諸執行

預算刪減案部分，以交通部主管刪減最多，總計五億八三○○萬元，其中包括葉宜津所提案刪減的「軌道技術研究暨驗證中心計畫」二億四千萬元；其次為經濟部主管刪減四億五六○○萬元，及內政部主管刪減二億五三五○萬元。

據了解，葉宜津認為軌道中心有問題，提案將第一期預算全刪，執政團隊一度接受其提案，後因支持軌道中心的「交通幫」說服了交通部長賀陳旦，賀陳旦又說服了行政院長林全，要求恢復軌道中心預算，最後葉宜津只好妥協，改刪一半。

對於立法院通過前瞻第一期特別預算，行政院長林全說，針對立法院決議刪減的部分，主管機關儘速完成調整，並以最快速度將計畫付諸執行。他表示，前瞻基礎建設是當前政府施政的重點項目，相關部會首長務必親自督導進度，排除執行困難，國發會並加強管考，按季提出進度報告。這次的預算受到社會矚目，過程中也非常辛苦，各部會首長在執行上應珍惜取得不易的預算，掌握執行進度，不要有所耽擱。