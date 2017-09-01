護總統府遭砍傷 憲兵周書鋐獲表揚

2017-09-01

〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統蔡英文昨出席國防部「慶祝軍人節暨全民國防教育日表揚活動」，表彰一百卅九名官兵、社會各界人士為國軍付出的事蹟。其中，服役於憲兵二一一營的二兵周書鋐，日前為阻擋持日本軍刀的呂姓男子闖入總統府，遭利刃劃傷，國防部昨邀周員一同出席接受表揚，他也二度獲得與會人士的熱烈掌聲。

蔡英文致詞時表示，她要感謝周書鋐展現軍人本色，各界常不會感受到國軍的犧牲，但當危難來臨，就是軍人挺身而出之時。正因為軍人完成任務，大家才能安穩生活，且不分軍種或性別，也沒有志願役或義務役的差別，只有忠於職守、絕不低頭的信念。

總統表示，明年度國防預算將比今年增加，更推動國防自主、營舍整建更新、六項加給等措施，顯示政府支持國防、強化戰力的決心，即使在承平時期，我國國軍從未忘記外在軍事威脅。因此，國軍戰訓整備沒有一刻鬆懈，只有靠著堅實的國防戰力做後盾，國家才能享有和平穩定，繼續發展與建設。

國防部表示，今年「國軍楷模」共有四十三位、「國軍楷模團體」受獎代表有廿六位、「敬軍模範」廿二位、「全民國防教育傑出貢獻個人獎」卅位、「全民國防教育傑出貢獻團體獎」代表共十七位，另特別以「英勇事蹟表揚」的名義嘉許周書鋐。