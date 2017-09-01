中共19大 10月18日召開

2017-09-01

〔編譯林翠儀／綜合報導〕確定中國未來五年領導班子的中國共產黨第十九次全國代表大會，中共中央政治局會議八月三十一日建議於十月十八日召開。最受矚目的政治局常委七人名單，目前傳聞四起，現年六十九歲的王岐山是習近平的反貪大將，他是否按照「六十八歲退休」的慣例卸任，成為判讀習近平政權動向的指標之一。

王岐山是否留任 習政權動向指標

隨著召開日期的確定，相關人事安排也可能在近期內明朗，今年特別的是，日本讀賣新聞率先在北戴河會議結束後不久的八月下旬，秀出政治局常委七人名單，除了習近平和李克強留任，其他五人全部換血，新任政治局常委包括中共副總理汪洋、廣東省委書記胡春華、上海市委書記韓正、中共中辦主任栗戰書與重慶市委書記陳敏爾。

這份名單顯示，習派大將王岐山沒有留任，江澤民的勢力也被完全排除。七人中李克強、汪洋及胡春華為「團派」（胡錦濤派），其他均為習派。不過，中文媒體引述中共黨史學者辛子陵的說法，指出這份名單應該是江派放出來的假消息，目的是為了混淆視聽。

日本經濟新聞也報導，習近平有意在十九大打破江澤民時期的「七上八下」（六十七歲留任，六十八歲退休）潛規則，讓原本在二○二二年滿六十九歲必須退休的他得以實現三連任。所以六十九歲的王岐山這次是否留任，具有一定的指標意義。