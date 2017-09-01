海軍砸百億 升級劍龍級潛艦

2017-09-01

〔記者涂鉅旻／台北報導〕政府定調我國防戰略為「防衛固守、重層嚇阻」，但在新一代戰機、潛艦尚未籌獲之際，國防部明年將強化、升級現役軍備。根據國防部明年度預算書，國軍將投入近五十億元，更新幻象2000戰機飛彈，並採購機體、發動機零組件，另砸一○二億餘元，為劍龍級潛艦添購新魚雷、更新戰鬥系統與電戰系統。

幻象戰機採購零組件 提升妥善率

我國一九九七年購得法國製幻象2000戰機，服役至今已屆滿廿年，雖然該戰機和F-16戰機、「IDF」經國號戰機為我國三大主力戰機，近年卻礙於佣金案官司，法方數度延遲提供零組件，導致該戰機妥善率無法提升。對此，空軍明年度編列「機體零附件開放式供售」、「M53-P2發動機零附件開放式供售」、「航電電戰系統零附件開放式供售」，盼進一步增進該戰機妥善率，上述三項預算約八億八千四百萬餘元。

此外，空軍也編列卅八億八千五百卅七萬餘元預算，更新已屆滿受限的雲母、魔法飛彈，該預算將自明年執行至二○二二年，明年度約執行五億七一二九萬餘元。

我國首艘「國造潛艦」欲在二○二六年以前成軍，但在此之前，仍需仰賴服役近卅年的劍龍級潛艦捍衛海疆。為此，海軍藉由對美軍購，取得MK48長程潛射重型魚雷，總預算約四十七億○四三四萬餘元。海軍期盼，藉此新型魚雷和現役「獵鯨一型」魚雷交互運用，增添該潛艦戰術靈活度。

海軍為加強劍龍級潛艦打擊效能、目標偵蒐距離與自動追瞄等能力，共編列七十四億一二五四萬元預算提升該艦戰鬥系統；另也投入二億九一○○萬餘元，提升電戰系統，盼更有效累積電戰參數資料庫、人員操作經驗。