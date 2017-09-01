美7軍售案 國軍納編明年預算執行

2017-09-01

國防部明年度預算書送至立法院

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部昨將明年度預算書送至立法院，除延續今年「國防自主」施政方針，執行潛艦國造、新一代飛彈巡防艦、高效能艦艇後續量產等預算，美國政府今年六月底宣布售我空射型反輻射飛彈、新式魚雷等七項軍備，國防部為儘速執行上述軍購案，已將相關預算編列至明年度預算書內，藉此強化國軍戰力。

美國政府售我七項軍備，分別為HARM反輻射飛彈、聯合距外武器（JSOW）空對地飛彈、MK48魚雷、標準二型（SM-2）飛彈備份組段及技術支援、MK46魚雷升級MK54魚雷套件、基隆級驅逐艦AN/SLQ-32（V）電戰系統、SRP偵蒐雷達後續維持案等。除上述七案，美國亦藉由商售模式，售我MK41垂直發射系統。

美六月宣布售我7軍備案全納入

根據國防部明年度預算書，美國政府公佈的七項官方軍售案，皆已編入明年度預算中，AN/SLQ-32（V）電戰系統、標準二型飛彈備份組段及技術支援案，皆為我國基隆級驅逐艦專屬裝備，前者總預算約十九億九五八七萬二千元，明年執行六六一九萬一千元，藉此更換基隆級驅逐艦老舊的電戰系統，提升戰場存活率。後者今年度約耗資一億一五六○萬元，但預算書並未呈現其執行年份、總預算額度。

而屬劍龍級潛艦專屬裝備者，分別為MK46魚雷升級為MK54魚雷案、新購MK48魚雷案，前者總預算四七○億○四三四萬三千元，自二○一八執行至二○二二年，明年執行一億八八一二萬四千元，後者明年度預算約一億元。至於樂山雷達站「SRP偵蒐雷達」後續維持案，約十二億三三一○萬元。

另外，反輻射飛彈、聯合距外武器飛彈均為F-16戰機專屬軍備，並未單獨編列科目，據透露，這二種飛彈都納入F-16A/B性能提升案內。該戰機性能提升案明年度預算約一一○億一七二五萬元。

此外，根據國防部預算書顯示，國防部明年度將執行「黑鏢計畫」，明年七月將派遣官兵到美國艾格林空軍基地（Eglin Air Force Base），觀摩美軍反制無人飛行載具實兵演練。空軍則將參訪美國太平洋空軍司令部，以及參與「海美暨碧海高階會議」，針對E-2K空中預警機及P-3C反潛機、飛彈議題深度交流。