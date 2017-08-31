被控教唆蛋洗民進黨 李來希出庭

2017-08-31

〔記者溫于德／台北報導〕國家年金改革委員會去年十二月卅一日舉辦首場分區座談會，部分反年改群眾齊聚在民進黨中央黨部外撒冥紙，並朝建物丟擲雞蛋洩憤。負責管理的華山大樓管委會認為全國公務人員協會理事長李來希應該為此事負責，日前於台北地院提起民事訴訟，向李等人求償九萬九千元。

李來希昨首度以被告身分出庭，強調當天他申請的集會遊行地點是交通部周邊，兩公里外的民進黨中央黨部出事非他所能掌握，建議民進黨去找實際抗議的民眾究責，否則根本是「告錯對象」。

  • 全國公務人員協會理事長李來希被質疑唆使民眾蛋洗民進黨總部，遭黨部大樓管委會提告求償。（記者溫于德攝）

    全國公務人員協會理事長李來希被質疑唆使民眾蛋洗民進黨總部，遭黨部大樓管委會提告求償。（記者溫于德攝）

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