世大運閉幕 3人脫序送辦

2017-08-31

〔記者鄭景議、陳恩惠、劉慶侯、姚岳宏／台北報導〕二○一七台北世界大學運動會昨正式落幕，台北市警方在閉幕式典禮前後，共帶回三名涉嫌違法脫序民眾，均依法究辦。

警方統計，昨天到場陳抗的團體共有十七個，約二○九人，其中有四個反年改或統派團體，以及九個獨派團體，除少數人出現脫序行為之外，其餘並無過激舉動。

昨天傍晚五時四十九分，反年改團體藍天行動聯盟成員楊思聖、謬德生等人欲闖入公告管制區域，適逢選手專車抵達，北投分局以優勢警力攔阻，楊、謬兩人不聽勸阻衝撞管制區，與警方發生推擠衝突。

兩人欲闖管制區遭管束

其中，楊思聖意圖以右手勾住現場指揮官北投分局長呂新財脖子，經警制止後爆發推擠衝突，警方將兩人實施管束，後續依蒐證畫面偵辦。

隨後在晚間七時十九分，台灣國成員陳愉璋在台北田徑場東十一區觀眾席下排，因舉政治性標語，經場館人員認定違反規定，由內衛區憲兵帶至松山分局，因陳涉嫌以不雅字眼辱罵憲兵，以刑法妨害公務罪嫌偵辦。

台北市警局表示，警方也針對台灣國、公投護台灣、台灣獨立建國大旗隊等未於意見表達區表達訴求的團體，依違反集會遊行法，舉牌警告、命令解散。警方將檢視蒐證畫面，依涉案情節究辦。

警將依蒐證畫面偵辦

台北市警局昨針對世大運閉幕典禮的台北體育園區及周邊，合計使用六千名警力，並架設大型護欄一二五具、鐵馬護欄一八○四具、偵爆犬廿八隻及防爆車兩輛，加強選手動線安全、擴大管制區縱深，以保障世大運維安工作。

內政部長葉俊榮昨表示，雖賽事已結束，但各國選手、貴賓可能至各處觀光旅遊，已要求移民署持續便捷選手出境，也請警政署加強國境機場安全維護勤務，並對觀光景點，如著名風景區、大型夜市、夜店或PUB等人潮聚集處所，加強維安。

警政署則指出，參賽各國代表團及選手、教練將陸續離境，中央安全指揮中心仍會持續運作，直到九月二日選手村閉村。