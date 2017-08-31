新聞分析》兩個院長之爭

2017-08-31

記者邱燕玲／特稿

一個前瞻預算的處理，引起兩個院長爭論。

立法院臨時會審查前瞻預算今天已是最後期限，但前院長王金平、現任院長蘇嘉全昨天對於議事處理隔空交火，讓前瞻預算在三讀前又增添一爭論。

在此之前，算是新手的蘇院長即使處理、主持議事有未臻完美之處，王金平從未公開評論過蘇嘉全。對王而言，他了解新手上路需要一段調適期，且每個院長有各自的風格，不需要刻意去評斷現任院長的議事處理；但如果需要他提供建言，他當然非常樂意也不會分黨派。

不過，王金平藉探視禁食立委的場合，公開對蘇嘉全的做法提出質疑，顯示目前的議事處理原則，讓王無法認同，也讓前瞻的朝野議事攻防升高為前任、現任院長論點之爭；但這不應視為黨派之爭，而是王依據過去十七年主持議事的經驗所持有的論點。

過去王金平擔任院長時，不論在野黨提出多少案，最後總能協商到可表決處理完成的件數，這是立基在王任院長多年所建立的威望，立委也願意賣院長面子，加上民進黨團通常都設定好目標，藉由談判獲取勝利值，朝野都可各取所需。

但目前立院的態勢，國民黨團被「北部都會派」立委牽著走，黨團幹部無法代表黨團，經常答應的事回到黨團又被鷹派推翻，鴿派無法主導大局，執政黨要與其溝通、達成共識有其難度。

例如這次前瞻預算的協商過程中，民進黨已願刪一百億元，但要用第二預備金補足，國民黨認為這條件會被支持者罵翻而未接受。後續朝野又想不出替代方案，協商因此破局，也讓民進黨團更堅定表決下去、不理會國民黨，蘇嘉全立場也因此轉硬，確立了「一事不再議」原則。

不過，再怎麼說，提多少案杯葛是在野黨的權力，重點是執政黨要有能耐處理在野黨。前瞻預算與其說是議事見解不同之爭，不如說是無法處理在野黨情緒，這次兩造撕破臉，未來國、民兩黨的對立、戰火，將延伸至委員會，尤其下會期是審查中央政府總預算案，如果拿不出能耐紓解在野黨怒火，未來的立院運作注定是永無寧日。