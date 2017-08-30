算錯日期 近百役男早一天退伍

2017-08-30

〔記者蘇福男、黃佳琳、涂鉅旻／綜合報導〕陸軍南區專長訓練中心有上千名役男，移地中正預校服二個月兵役，最近陸續結訓、退伍離營，不料人事單位近日發現算錯退伍日期，有近百人提前一天退伍，軍方原有意找回這些役男「補當一天兵」，但在開會討論後作罷。

不用回來「補當一天兵」

陸軍八軍團表示，此次南訓中心接訓軍事訓練役第四十二梯第二階段役男約有一千多人，因人事部門核算結訓日期錯誤，把原本九月六日的退伍日期誤植成九月五日，近百位役男經大專院校國防通識課程折抵役期後，提早一天退伍。初步調查，官兵權益均未受損，全案已由相關部門調查，將於釐清責任後，檢討失職人員行政違失。

據了解，上千名役男是在七月十二日前往高雄市鳳山區中正預校陸軍南區專長訓練中心報到，展開為期八週的訓練，預計九月六日結訓，不過由於大專院校國防通識課程可折抵役期，從上週起陸續有役男提前結訓離營。

不料陸軍司令部日前審查，發現結訓日期有異，立即通報補正後，南訓中心指揮官、政戰處長趕緊集合全體在訓役男公開說明，提早一天退伍的役男也被要求回營補兵役；不少役男大為光火，直呼離譜，役男家屬也議論紛紛，直批「連退伍日期都能算錯，這種軍隊還能打仗嗎？」

據指出，軍方經開會討論後，決定不再要求提早退伍的役男回營服役。陸軍八軍團表示，陸軍對此次人事作業疏失至表關切，除依規定檢討作業流程，追究疏失人員責任外，同時援引為案例，要求各級運用部頒「軍訓課程役期折減對照表」落實執行，並建立複式查核機制，以嚴肅作業紀律，避免類案再生。