首任防空部指揮官 范大維出任

2017-08-30

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍將在九月一日舉行「空軍防空暨飛彈指揮部」編成典禮，防空部首任指揮官人選已經出爐，由現任空軍司令部參謀長范大維中將擔任。

據指出，這項人事安排也牽動多位空軍中將職務的大調動，在范大維確定出任首任防空部指揮官之後，空軍司令部政戰主任鄭榮豐中將接任空軍參謀長一職，並由國防部情報次長張延廷中將接任空軍司令部政戰主任。

鄭榮豐接空軍參謀長

至於情報次長一職，據指出，國防部已核定具有駐外武官資歷、現任空軍四三九聯隊隊長陳國華少將擔任，情報次長為中將缺，陳國華也將在明年元旦晉任為空軍中將。

「空軍防空暨飛彈指揮部」是由防空飛彈指揮部與空軍防砲指揮部併編而成，國防部在八月廿二日召開的記者會，就是由范大維提出說明。

范大維指出，「防空砲兵指揮部」與「防空飛彈指揮部」擁有的防空武器系統獨特，且複雜度高，個別的防空陣地分佈廣闊、幅員過大，整併後，可有效整合運用防空飛彈戰力，擔負聯合防空作戰任務，並使防空作戰指管事權統一，增加作戰指揮速度與兵力運用彈性，發揮整體防空作戰效能，亦可有效提升基層部隊作戰訓練等運作成效。

范大維強調，依任務、組織層級與編設基準，規劃指揮官以「中將」編設，以擔負防空部隊政策、教育訓練、後勤整備及建軍規劃等管制與督導，原各防砲及飛彈群級單位整併後，透過「交織歷練」，增加中、高階管理幹部歷練不同職務，以熟悉各式武器系統及部隊管理，以健全人事經管與發展。

范大維認為，「防空暨飛彈指揮部」編成的目的，在統一防空作戰指管事權，加快威脅反應速度，以建立一支「量適、質精、戰力強」之防空勁旅。