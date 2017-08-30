世大運今閉幕 「執法不容有破口」

2017-08-30

〔記者鄭鴻達、姚岳宏／台北報導〕世大運今天舉行閉幕式，為避免重演反年改人士在開幕式鬧場的維安疏漏事件，內政部長葉俊榮昨指出，本次維安檢討重點為「情資蒐集完整」、「規劃部署」及「警察執法」三大面向，內政部已掌握陳抗團體相關情資，「警方執法將不容許有破口，對於不理性行為將斷然處置，該逮捕就逮捕。」

該逮捕就逮捕

葉俊榮指出，內政部已掌握相關情資，並進行更完整規劃，但也對社會及特定團體進行溝通，內政部尊重大家意見表達權利，但絕不能違法，社會大眾已對開幕式的滋擾表達譴責，若仍堅持要來（抗議），盼能理性表達意見。

在規劃部署方面，葉俊榮表示，已就原有問題做出調整，除重新思考、規劃動線，也強化面對陳抗的阻材架設及設備強度，經檢視閉幕式的部署分配，確實比開幕式時更為精進，在管制區劃設方面，也有要求足夠縱深。

葉俊榮也要求警察要有堅決執法的決心，在管制區劃設後，現場指揮官就要負起責任，對於試圖突破管制區或傷害員警的人，該逮捕就逮捕、該採證就採證，絕不容許執法有缺口，避免活動受到影響。據悉，被點名應下台負責的萬華警分局長陳文智，仍被賦予閉幕式現場分區防守重任，頗有留校察看意味。

中央全力支援

葉俊榮昨與警政署長陳國恩一整天密集開會，昨晚還到現地督導維安，葉並要求台北市警局應落實通報機制，本著「中央全力支援，地方全權負責」原則，對台北市政府所提相關需求，都將全力協調支援。

美國代表團八名負責維安的安全特勤人員，昨也由ＡＩＴ官員陪同拜會警政署，對台灣警方辛勞維安，確保各國選手、裁判及貴賓安全與賽事順利進行，表達感謝之意。