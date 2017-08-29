外交預算增》學者：國際援助 應重友邦需求

2017-08-29

〔記者呂伊萱／台北報導〕我國明年度外交預算較今年小幅增加九％，達到約二六五億元，前外交部長程建人認同政府加碼外交預算，「方向正確」；中山大學中國與亞太區域研究所所長林文程建議政府，預算有限更應將錢花在刀口上，「多樣化地」透過派駐技術團、提供獎學金或鼓勵公民團體服務等方式，與各國人民建立情誼，即使是經濟援助也應注重友邦社會需求，「與中國有所區別」。

林文程：可與中國大型基建有區別

程建人表示，外交是內政的延長，也是國防的第一線，台灣追求和平穩定，無法承受戰爭，以國家長遠發展來看，更應多加投資外交資源，因此，他認同政府加碼外交預算，希望以後能夠繼續成長，「起碼應佔總預算二％」。

明年度中央政府總預算案的歲出預算達一兆九八五○億元，若外交預算要佔總預算的二％，等於要編列近四百億元。另根據中國全國人民代表大會批准的中央政府年度預算，中國外交經費近年基本維持在一年六、七十億美元的規模，折合台幣約兩千多億元，是我國的十倍之多。

林文程指出，中國的邦交國數量及參與的國際組織比台灣多許多，預算當然更多，而且中國並非民主國家，預算不需經過實質審查；例如中國國家主席習近平外訪時，即使一開口就是幾十億、上百億美元的承諾，也不受輿論監督。

在這種情形下，林文程說，我方當然沒有能力與中國競逐金錢外交，錢要花在刀口上，預算有限仍有許多努力空間，應更多樣化地盡到國際社會一份子的基本責任，並與各國人民建立情誼。

林文程建議，例如派駐醫療與農業等技術團、提供留台獎學金或鼓勵公民團體到友邦服務等，都是本小利多的投資，可持續推展。林文程也點出援助重點在於讓各國人民實際感受到我國的善意，應透過社會溝通，提供符合當地所需的建設，「也與中國大型基建有所區別」。

程建人：機密預算 該花就花

程建人直言，很多國家基於國家利益和台灣維持外交關係，外交資源當然不能浪費，但需要審慎評估各國需求，「國際社會上存在許多不得已」。他強調，機密預算只要對國家有利，「該花就花」。