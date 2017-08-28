華府觀察》福五升空 台灣從地表走向天空

2017-08-28

駐美特派員曹郁芬／特稿

「哇！升空了！」無論是在「太空探索科技公司」觀禮台的美台嘉賓，還是在范登堡基地採訪的媒體，當「獵鷹九號」火箭順利將台灣首顆自製衛星送上太空時，所有人都流露出興奮、驕傲與激動的表情。

「恭喜！恭喜！」福衛五號計畫負責人張和本率領的團隊進入慶功宴會場時，受到英雄式的歡迎。這些埋頭搞科研的人，不上街頭、不搞政治鬥爭，低調不張揚，卻是實實在在台灣航太界的英雄。

這個由馬英九政府在二○○九年核可的衛星自製計畫，到蔡英文政府執政時開花結果。慶功宴上，科技部、國家實驗研究院與國家太空中心的前、後期官員，每個人開心強調的都是飲水思源、團隊合作，現場像是一場科學社群的大型同學會，喜悅與興奮都是真誠的，對成功者的祝賀也是由衷的。

這幅畫面在習慣政治鬥爭、街頭抗議，還有藍綠加統獨吵個沒完沒了的台灣社會，像是沙漠中突然出現的綠洲，令人耳目一新。台灣人如果總是低著頭像雞群般爭食地上的米粒，會忘了自己是可以展翅高飛的老鷹。有些夢想，有些遠景，可以跨越顏色，讓全台灣的人都看見希望。

來范登堡基地參觀衛星發射的，有桃園七所高中的學生代表，有剛到美國追蹤過日全蝕奇觀、自費來觀禮的台灣天文迷，以及國家太空中心員工自費籌組的旅行團來見證歷史，為同事打氣。還有與台灣長期合作、來自美國太空總署等美國科學家一同分享喜悅。這個太空夢吸引了不分國籍、年齡和性別的人投入，更為台灣年輕人開啟一個新的世界。

正如張和本所說的，福五衛星的技術不是全球最先進的，卻是科技的扎根。更重要的是，當台灣人把眼光從競爭的地表轉向天空，會發現世界如此浩瀚，曾經是亞洲四小龍之一的台灣，是否還記得飛翔的滋味？