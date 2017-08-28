代經濟部長沈榮津 真除呼聲高

2017-08-28

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院民進黨團設定最慢要在週四通過前瞻建設特別預算，據了解，府院已思考，在立法院下會期開議前，內閣將進行微調，主要鎖定財經部會，代理經濟部長的沈榮津可望扶正；而林美珠二月轉任勞動部長後留下的政務委員遺缺也將補實。

下會期開議前 財經內閣將微調

蔡政府今年五月就任滿週年之際，就不時有內閣改組的消息。在民進黨各派系放話角力下，閣揆傳聞的人選從台南市長賴清德、高雄市長陳菊到立法院長蘇嘉全，日前還傳出前行政院長游錫堃可能出線。

黨政人士坦言，雖然蔡英文總統曾問過身邊的人，「林全挺不挺得住」，林全也傳出倦勤，但現在還不到調整閣揆的時間點，林全的階段性任務尚未完成。除前瞻建設外，蔡政府下半年重要政策還包括林全最專長的稅改，林全八日接受財經媒體專訪時也侃侃而談。

他表示，其實蔡總統與林全關係深厚，兩人互信基礎高，總統經常為行政院的各項政策，請部會首長入府報告，林全也沒太多意見，僅要求各部會事後要回報，以免府院指令不一致；但若換了閣揆，未來蔡總統還能直接「插手」政策嗎？她與閣揆的關係恐面臨重大改變。

因內閣人事下月將微調，也讓總統出訪南太平洋友邦的行程受到延遲。知情人士表示，原傳出蔡總統九月初將出訪，但這是外交部單方面計畫，還要看總統行程能否配合；據悉，總統出訪可能排在十月以後，但尚未定案。

據了解，因八一五大停電，李世光辭去經濟部長職務，暫代的沈榮津在國策顧問何美玥力挺下，可望扶正；而屢遭點名下台的國發會主委陳添枝，因前瞻建設辯護不力，還被爆料效益評估報告內容抄襲前朝，此次也傳可能異動。至於財政部長許虞哲，雖傳出蔡總統對他表現頗有微詞，但在推動稅改政策下，暫時不會更動。

葉俊榮是否異動 高層未證實

內政部長葉俊榮在今年初內閣微調時，就曾一度被點名，最近又發生「減香、滅香」爭議，以及世大運開幕選手進場遭年改團體阻撓，加上婦聯會資產追討不力，引起綠營人士諸多不滿。至於葉是否在這波改組異動？高層官員未證實，僅表示「葉最近滿辛苦的」。