部隊調整是常態 須顧經驗傳承

2017-08-28

記者羅添斌／特稿

軍方在九月一日有兩件大事，一是防空飛彈部隊要與空軍防砲部隊併編，一是陸軍的中型無人機部隊要移撥給海軍，兩者都涉及組織的彈性調整，以適應未來作戰任務的需求，但無論是併編還是移撥，除了能否發揮應有的戰力之外，最重要的還是要將經驗傳承下來，以免因為組織的變動，反讓資深及具經驗的熟練人力流失，徒然失去併編的意義。

時代在不斷變動，為了因應國家安全威脅，三軍部隊或重要裝備必須隨著威脅模式而彈性調整，這在世界各國都是如此，但若是部隊組織變動的頻率太過頻繁，必然會流失若干重要資源，重要裝備動輒移撥給友軍使用，也凸顯軍方在進行重大購案的規劃作業不夠周延，這些都是各國政府在進行軍事組織調整時，必然會考量的重點之一。

以防空飛彈部隊為例，最早是隸屬陸軍，後來隨著各式飛彈的威力增強與射程增加，軍方提升其位階，並改隸為參謀本部飛彈司令部；但隨著歷任國防部長的更替，以及政府決策高層對飛彈部隊賦予的任務思考，飛彈部隊在近十年來從隸屬於參謀本部，又移撥到空軍，再由空軍移回參謀本部，今年三月再次由參謀本部移撥到空軍，九月更進一步與空軍防砲指揮部併編。

不單單飛彈部隊如此，反潛機部隊的隸屬問題，也有多次更迭。固定翼的反潛機部隊最早是隸屬於空軍，前總統李登輝執政期間，將S2T反潛機部隊移撥給海軍，但前總統馬英九執政時期又有不同思考，因此將S2T部隊又移回空軍，而且將原本由海軍建案採購的P3C反潛機，也一併移交給空軍，政策變動期間，更多次引發海空軍之間的意見爭執。

設立海岸巡防專責單位政策，也是政策不斷變動的負面範例。政府解嚴前後，全國海岸及海域巡防的執行單位分屬警備總部、海軍陸戰隊、陸軍，以及關稅總局、保七總隊、農委會等，前總統李登輝任內為了事權統一，配合軍方組織調整設立了國防部所屬的海岸巡防司令部，二千年配合政府組改，設立了行政院所屬的海巡署，為政府的二級機關，但馬政府及蔡英文政府又計畫新設海洋委員會，將海巡署降為海洋委員會所屬的三級機關，前後政策變動之快，讓海巡人員無所適從。