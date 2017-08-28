防空飛彈9.1校閱 雄二Ｅ不亮相

2017-08-28

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍司令部將在九月一日舉行「空軍防空暨飛彈指揮部」編成典禮，由空軍司令沈一鳴上將主持，愛國者三型、天弓三型等各式防空飛彈都將接受校閱，但在飛彈部隊內一直保持神秘色彩的雄二Ｅ巡弋飛彈，軍方目前仍未考慮讓其公開亮相。

軍方人士指出，雄二Ｅ巡弋飛彈是在二○一○年開始生產，由於採機動部署、任務特殊，射程又可涵蓋中國大陸部分地區，被視為我國克制中國軍事威脅的神秘武器，軍方至今都沒有讓雄二Ｅ巡弋飛彈對外曝光過，並且讓其長期隱身在防空飛彈指揮部體系內。

「防空飛彈指揮部」原隸屬於參謀本部，軍方基於飛彈部隊的整體發展運用，以及周延中長程飛彈部隊與空軍短程防空部隊整合，今年三月一日將「防空飛彈指揮部」移編到空軍司令部，九月一日則進一步將防空飛彈指揮部與防空砲兵指揮部併編，新單位名稱為「空軍防空暨飛彈指揮部」。

軍方官員指出，典禮當天接受校閱的防空飛彈裝備包括愛國者三型、天弓三型及二型、鷹式飛彈等，防砲裝備如三五快砲、麻雀飛彈、車載式劍一飛彈等。

軍方官員指出，空軍也將出動各式軍機在會場上空進行分列式，包括F16、IDF、幻象戰機，以及C130運輸機、E2T預警機、P3C反潛機等，都將依序飛越會場上空。