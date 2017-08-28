世大運閉幕式 萬名警力維安

2017-08-28

〔記者李欣芳／台北報導〕台北世大運閉幕式卅日晚間將登場，負責維安的相關官員昨透露，警方掌握最新情資顯示，反年改團體繼開幕式阻擋各國選手進場後，閉幕式當晚將集結更多人表達反年改訴求，並澄清開幕式當天暴力舉動非他們所為。但警方查證，當天丟煙霧彈與打傷警察者，都是反年改人士，各場館分區指揮官將重新檢討維安的部署，警方高度戒備。

維安官員表示，世大運閉幕式的維安規格將升高，包括防止陳抗團體當天干擾典禮並危及選手安全的維安部署將更扎實，身兼中央安全指揮中心正副指揮官的內政部長葉俊榮、次長邱昌嶽與警政署長陳國恩，當天將進駐位於警政署的指揮中心坐鎮，隨時與台北市等警方保持密切聯繫。

世大運閉幕式將由副總統陳建仁出席。世大運賽事期間，整體的維安警力平均每天是七千人，包括基層員警六千人、支援維安的警大與警專生一千人，閉幕式當天的維安警力將增加到一萬多人，將強力貫徹命令，現場排除抗爭，以確保各國選手及貴賓的安全。

根據警方掌握的訊息，目前各地已接獲數十個陳情團體的情資，將前往閉幕式陳抗的團體增多，包括統派、獨派與公民團體，其中反年改人士在各地化整為零，不斷在集結。

維安官員表示，反年改團體認為他們被污名化，是政府及相關人士藉這次世大運抹黑他們，他們若再不出來澄清，將重挫未來反年改運動的聲勢。這位官員說，世大運賽事期間，就有反年改人士在各場館外表達訴求並提出澄清，也有親中統派團體，持中國五星旗表達政治主張。

行政院長林全上週院會指示世大運閉幕式維安由葉俊榮親自督導，昨媒體詢問林揆這是否算提高維安層級？林全說，這次世大運維安，在分工上，執行是台北市政府，中央成立指揮中心，無非是希望在各方面給予最高的支援和協助，指揮中心的指揮官是葉部長，所以責成葉在這方面能夠全力支持，與台北市府一起努力做好。