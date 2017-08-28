軍人年改案 擬納超時工作補償

2017-08-28

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部與退輔會目前正就軍人年金改革方案做最後的討論，據相關官員透露，公教人員加班都有加班費，但軍人在部隊是全天二十四小時都有任務，卻僅有少少的夜點費，兩者有明顯上的差距，為顧及年金改革的公平性，相關單位已建議在十八％優存歸零的同時，補發現役軍人「在職補償金」及退伍軍人「戰備留守補償金」，以示對軍人在職期間超時工作的補償。

規畫在職、戰備留守補償金

相關官員表示，這二項補償金的金額，以及要補償多少年資，以什麼作為計算基礎，還有待國防部做進一步精算後，提交年改會來論。

熟悉年改作業的官員指出，十八％優惠存款利息部分，過去曾一度建議，讓現役及退伍軍人都先領回本金，優存利息可逐年依比率遞減領取，但這項方案未獲得政府高層的共識，因此已再做檢討處理。

他並分析指出，蔡政府此次的年改，在公教方面是改善財務，而軍人年改則是改善其制度，兩者意義並不相同，因此軍人年改首先要根據過去不同的制度進行修政，並須加入美軍的薪資結構進行考量，以確保國家安全。

官員說，軍人的特性是必須全天二十四小時戰備留守，而且是必須喪失自己的部分自由意志執行，這一點是與公教人員最大的不同，加上軍人若是在夜間值班，最多只有一點點的夜點費，與公教人員加班費的計算方式不同，基於保障軍人權益的考量下，相關單位建議以「在職補償金」及「戰備留守補償金」的制度，希望能夠讓軍人至少在與公教勞在勞動薪資上有同樣的立足點。