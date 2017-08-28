監督年改聯盟 今宣布解散

2017-08-28

〔記者吳柏軒、黃邦平、楊淳卉／台北報導〕政府實施年金改革，為了自身權益，「監督年金改革行動聯盟」去年成立，但近日相關「反年改」團體爭議層出不窮，瀕臨分裂、解散局面。參與其中的全國教育產業總工會決定退出聯盟，而擔任聯盟理事長的黃耀南也預定在今日宣布聯盟解散，至於後續聯盟各團體如何運作，則待各方意見整合再議。

黃耀南也身兼全教產的理事長。他表示，面對政府大砍年金，去年四月便由全教產發起，邀請其他軍人、公務員、教師、勞工等團體，合組「監督年金改革行動聯盟」，並持續運作一年多；他坦言，該聯盟未向相關主管機關申請立案，純粹是針對議題建立平台來運作。

黃耀南強調，立法院今年六月底，已通過公、教人員的退休資遣撫恤條例，監督聯盟的階段性任務已完成，聯盟運作一年多時間，「頻有陳抗活動擦槍走火，且不被大眾所樂見」，他當初被推舉為聯盟理事長，而經全教產理事會討論後，決議將在今天正式解散聯盟，未來將回歸到原先的教育團體本業，至於其他六十多個軍公教勞警消等團體要如何運作，將不干預。

監督年金改革行動聯盟組成團體很多，除了公教團體，還有軍人、勞工和退休人士，先前就因財務問題出現爭執，全教產副理事長劉亞平與全國公務人員協會理事長李來希一度針鋒相對。公教年改法案通過後，聯盟頓失抗爭重心，部分軍公教團體決定採較激進路線，李來希甚至打算組黨參選，路線出現分歧、漸行漸遠。外界也認為，日前世大運開幕活動，反年改成員阻擋選手入場所引發的社會爭議，備受各界抨擊，恐怕更是壓垮駱駝的最後一根稻草。

李來希︰全教產無權決定解散

李來希昨認為，黃耀南是「片面」發布解散訊息，但聯盟由六十多個團體共組，全教產無權決定，全教產要退出「悉聽尊便」，但無權決定聯盟就此解散，聯盟的未來不是黃耀南一個人或全教產說了算。

民進黨立委鄭運鵬表示，可以理解反年改團體的成立，但長期使用的手段及言論，顯然離現實與主流越來越遠。

他也強調，議題團體是民主政治的一環，但不代表行政或立法機關就必須對它妥協；年金議題是歷史共業，願意共體時艱的利害當事人，以及願意承擔責難的政治人物，都應該得到社會的肯定。