反制中國網攻 國安局取才民間

2017-08-27

〔記者羅添斌／台北報導〕中國對台網攻次數及頻率近年來有增無減，為有效反制中國網攻及駭客攻擊，國安高層人士指出，國安局除提升網路人才進入政府部門服務的誘因之外，更規劃直接以重金向民間徵求網路高手，並以「委託」或「獎酬」方式，運用民間網路人才，以強化國安局網域安全維護的工作能量。

中國網軍監控我首長網路群組

國安高層人士說，中國持續對我國安、軍事、重要部會的政府部門網站進行滲透與攻擊，並曾對電力、通信等多個國家關鍵基礎設施進行攻擊，意圖測試我政府部門的防護及反應能力。我方也發現中國網軍多次試圖掌握、監控我政府首長的社群網路群組對話內容，對此已進行相關的因應及檢討作為。

高層人士說，為強化資安防護及達到資安積極作為能力，國安局希望能進用更多的資安人才，過去幾年曾配合政府考選政策，在專門職業及技術人員轉任公職考試上，增設「公職資訊技術師組」來取才，但因為具有專技證照的資訊人才，民間單位的薪資高於國安局可以提供的待遇，因此成效不佳。

他表示，基於國家整體政策需要及預判未來資安人才需求，國安局已持續增加國安特考資訊組的員額，將以每年十人以上的需用員額，考選出資訊專業人員，人員在進用後，也要經由在職訓練強化資安專業。

高層人士也說，為了擴大資安專業人員在國安領域的運用，國安局已用「徵調」方式，徵調目前在其他政府機關具有網域實務工作經驗的現職人員，轉調到國安單位服務。

高層人士表示，為了突破現有政府進用人員管道作業方式，國安局依據情報工作獎勵辦法第五條規定，對於從事情報相關工作具有成效與具體事蹟者，要以委託或是獎酬方式，運用民間網域工作人才，以強化國安局網域安全維護工作的能量。