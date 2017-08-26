馬洩密案無罪 法官：行使院際調解權

2017-08-26

〔記者張文川／台北報導〕前總統馬英九昨獲判無罪，勝訴關鍵在於法官認為，時任檢察總長黃世銘當時給馬英九的口頭與書面報告，足以使馬「主觀上認為」行政、立法權介入司法，產生院際爭議，馬從而行使憲法四十四條賦予總統院際調解的「權限爭議處理權」，召集行政院長與重要幕僚前來會商，即使馬英九的行為符合洩密的犯罪形態，也確實有洩密故意，但仍不罰。

馬的行為 確實有洩密故意

北檢起訴時認為，馬英九洩密的動機是「為圖撤銷王金平黨籍、使王喪失立法院長職位、基於政局部署布局」。但法官認定，決議撤銷王金平黨籍的國民黨考紀會等相關人士，在特偵組開記者會公布疑似關說案之前，皆不知此案，也沒有人指證是受馬指揮才簽請撤銷王黨籍；檢方依常情推斷或許有可能，但欠缺實據，無從斷定、證明馬英九的意圖與動機。

判決指出，黃世銘向馬英九報告的案情內容，已足以使馬英九在「主觀上」認為，確實有檢察官受到行政、立法權的不當干預，產生院際重大爭議，層級高達立法院長、在野黨立院總召、法務部長，且可以預見在特偵組揭露此案後，不但會重創司法威信，也必然使立院、行政院捲入政治漩渦，將造成憲政體制運作的空前危機，國家元首此時召集行政院長江宜樺會商，即為總統行使「權限爭議處理權」的職權行為。

判決又指，馬英九選擇以私密、不公開的方式，和江宜樺、羅智強討論，且僅以口頭形式摘要轉述部分案情，沒有將專案報告紙本給二人閱覽，手段和侵害秘密、隱私的程度，達最小程度，合乎比例原則，尚屬適當。