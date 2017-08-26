馬洩密案無罪 柯建銘批法官：惡意曲解憲法

2017-08-26

〔記者曾韋禎、蘇芳禾／台北報導〕前總統馬英九遭北檢依洩密、教唆洩密等罪嫌起訴，台北地院昨宣判無罪。立法院民進黨團總召柯建銘表示，這是奉令的人有罪，下令的人卻全身而退，無法接受，檢察官一定要上訴到底。前立法院長王金平則重申，尊重司法判決。

法官見解 彷若帝制再現

柯建銘批評，馬英九當初為了自己的政治利益，不顧總統應有「憲政捍衛者」的神聖責任，竟帶頭破壞憲法的權力分立原則，要求當時的行政院長江宜樺逼退法務部長曾勇夫，還教唆時任檢察總長黃世銘洩密，再撤銷王金平黨籍及其立委資格，這是利用國家機器進行政治鬥爭。

他表示，馬英九當時是違法亂紀、毀憲亂政，操作政治鬥爭，哪是處理院際糾紛？法官的見解毫無憲法常識，更是惡意曲解憲法，將讓總統權力無限擴張，甚至超越憲法與法律，彷若帝制再現。

柯建銘直指，馬英九承認指示黃世銘向江宜樺報告，此行為已構成教唆洩密；而黃的洩密已獲判有罪定讞，馬的教唆洩密竟得以脫身，形成「奉令的人有罪，下令的人卻全身而退」，如何杜全台灣人民悠悠之口？

民進黨立委管碧玲表示，用「院際間爭議」做為判決理由，完全誤用憲法；憲法的規定很明確，「總統對於院與院間之爭執，除本憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之。」馬英九在本案只找來行政院長，哪是召集有關各院長？

管碧玲說，馬的目的是想藉此撤銷王金平黨籍，順勢撤換立法院長；但立法院長換人與否，與行政院有何院際爭議？反而是將行政院長捲入政治鬥爭，才是製造院際爭議。

民進黨發言人阮昭雄表示，民進黨深感遺憾但尊重結果。

國民黨團總召林德福則說，這樣的判決很合理，畢竟總統是國家領導人，檢察總長就所獲資訊向總統報告，一點都不為過。