2017-08-26

記者涂鉅旻／特稿

國軍推動「全募兵」遭遇多重阻礙，現更鬧基層軍官荒！除少子化、兵制改變等大環境因素影響，基層軍官業務重、工作繁雜等，皆成國軍招募新血的最大挑戰，雖國軍祭出多項加給，並允諾改善國軍官兵生活與居住環境，同時欲提升國軍形象，但關鍵在於，國軍繁雜的業務量該如何化繁為簡，甚至考慮編制適度「瘦身」，讓基層軍官可專心於戰訓本務，不必蠟燭兩頭燒，進而讓國軍戰力最大化。

一個甫下部隊的菜鳥排長，須肩負帶兵、處理業務，甚至需支援救災等任務，基層軍官「一人當二人用」的狀況頻傳。菜鳥軍官除須向連長、營長等中高階軍官負責，還得費盡心思「鎮住」資深士官，壓力之大，外界難以想像。

「全募兵制」明年上路，政府陸續推出勤務加給、官兵生活與居住改善等政策，期盼增添青年從軍意願。不過，國軍經過數次裁軍，業務量卻未降低，既然總統蔡英文上任後，已允諾簡化國軍業務，國軍就應儘速針對既有編現，量身定做一套最有效率、又不影響國軍運作的業務進行方式，精簡業務量與流程，減輕基層軍官的重擔。

更重要的是，國軍應該認真思考幾個根本問題：「我國是否需要廿一．五萬大軍」？國軍除戰訓本務外，可以排除哪些非基層官兵須承擔的任務？是否能引進外界約聘人力，分擔非機密性的軍隊業務？我國兵役制度是否有重新檢討的空間，都待國軍一一面對、克服。