缺兵變成缺官 全募兵大鬧人才荒

2017-08-26

〔記者涂鉅旻／台北報導〕政府推動全募兵制，過程一波三折，已從「缺兵」變成「缺官」。受到少子化、兵役改制、軍官學校招生不如預期等負面因素衝擊，導致國軍基層軍官大鬧「人才荒」，中、少尉編現比率僅五十四％左右，為此，國軍除推動「士官轉軍官」、大學儲備軍官訓練團政策，力拚明年底基層軍官「編現比（率）」達八成目標，但官員坦言：「要很努力、很努力才行。」

前總統馬英九執政時期，原訂二○一四年達成「全募兵」目標，卻礙於士兵編現不如預期而三度跳票。去年底，國防部長馮世寬宣布，將在明年元旦落實「全募兵」政策，指志願役士兵將達九十％編現，不再徵集一九九三年次以前役男服一年常備役，明年起全數改服替代役。

中、少尉編現比僅54％

不過，國軍已從「缺兵」變成「缺官」。根據國防部五月公布的統計資料，目前軍官合計編現比約七十％，上尉軍官編制數為一二四○三人，現員數為九九九四人，編現比約八十一％，但中、少尉軍官編制數八七七一人，卻僅有四七六二人，編現比僅五十四％，凸顯基層軍官出現嚴重的「人才荒」。如編制數不變，國軍明年底欲達到中、少尉編現比八十％的目標，仍須再招募二千二百多人。

至於士官編現比，上士、中士、下士則分別為八十八％、八十七％、六十二％，士官編現比約七十九％。

對於基層軍官荒問題，國軍內部評估後定調，主要受到「少子化」影響，導致軍校招募成效不如預期，而兵制改制，不再徵召義務役預官，也影響基層軍官編現比。官員指出，目前多管齊下，且今年軍官入營者多於離退者，大學儲備軍官訓練團招募狀況也優於預期，未來將持續提高專業軍官班編制。

民進黨立委蔡適應認為，基層軍官不足，主因在於兵役制度改變，不再招收義務役預官，短期內影響編現數據，如要改變此狀況，政府可考慮重新檢討兵制，或者參考美國退輔制度，讓尉級、校級軍官退伍後轉職更順利，也應考慮延長軍官服役停年，改善基層軍官不足情形。

國民黨立委呂玉玲受訪表示，希望政府好好改進年改制度，讓軍人有保障，未來才會留營報效國家，軍方也要多開設課程，吸引優質人才帶領軍隊。