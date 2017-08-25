世大運維安若破口 指揮官調職

2017-08-25

〔記者李欣芳、陳鈺馥／台北報導〕台北世大運上週六開幕式時發生反年改團體阻止各國選手入場及打傷警察的暴力事件，外界關注維安應變能力不足，行政院長林全昨在行政院院會下達指示說，接下來賽事期間及八月卅日閉幕典禮的維安工作，由內政部長葉俊榮親自督導，強化各項整備工作，絕對不可再有類似情形，務必讓這次賽會順利、安全、圓滿完成。

葉俊榮指示鐵腕執法 脫序究辦

葉俊榮昨也在世大運中央安全指揮中心提示，接下來的賽事和閉幕典禮，警方務必做到「加強預警情資蒐報」、「鐵腕執法展現決心」、「升級維安部署」、「固守責任區不容突破」、「脫序違法行為依法究辦」及「台北市提出需求事項，中央全力支援到位」等六項安全維護工作。

為避免八月卅日世大運閉幕式，再發生被反年改團體突破情事，葉也強調，已請台北市警局強化閉幕典禮的警衛規劃，確保賽事進行與安全，更要將維安部署的警衛計畫，提報中央安全指揮中心檢視，讓警衛安全措施更完善。

閉幕維安規劃 北市警須報中央

葉俊榮要求，安全指揮中心各級主管及分區指揮官應負起責任，固守責任區，不容許再有破口或被突破防線，若處置失當，將嚴予究責，並立即調整職務。

這次世大運維安，設於警政署的中央安全指揮中心由葉俊榮擔任指揮官，內政部次長邱昌嶽為副指揮官，執行官則由警政署長陳國恩擔任。

對於葉俊榮督導世大運維安，是否代表未來中央將跳下去親自指揮？行政院發言人徐國勇否認說，院長是說督導，也就是支援要到位，「並不是代表我們要跳下去處理」。

徐國勇表示，世大運維安本來就是由台北市政府主責、指揮，中央則是援助。世大運開幕當晚遭到反年改團體陳抗事件，在警政一條鞭下，因警政署業務是屬於內政部主管，因此要求葉俊榮做好督導的工作。

徐國勇表示，世大運維安部署還是按照原來計畫，整個指揮系統還是在台北市政府，中央給予全力支援，另外在支援過程中，要求內政部長督導，也就是支援到位。

林全昨主持院會時，稱讚我國選手在世大運表現優異，金牌數已超越上屆表現及設定的標準，也期盼大家繼續努力，爭取最佳成績。林全也嚴厲譴責世大運開幕當日，部分陳抗人士對選手製造干擾的舉動，傷害了台灣的國際形象，將請相關機關依法嚴辦。

林全指出，世大運是我國有史以來所主辦最高層級的國際體育賽事，更讓台灣成為世界矚目的焦點，如何將這場賽事舉辦得盡善盡美，讓所有來台選手、旅客及觀眾都能感受到台灣人民的和善好客，是政府與全民的共同責任。