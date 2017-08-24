還原現場》陳文智敦北責任區 整條路曾僅剩數警

2017-08-24

〔記者姚岳宏、王冠仁／台北報導〕反年改群眾在世大運開幕時鬧場，警方維安疏漏引發批評，外界把矛頭指向現場分區指揮官、北市警萬華分局長陳文智。但據悉，陳文智這幾天忙著四處解釋，指被攻入的「小巨蛋南側」是松山分局轄區，萬華分局昨又一度說出，被突破的位置是大同分局負責，「都是別人的錯」，警政高層得知皆說離譜，直言陳恐已不適任分局長職務。

萬華分局長 「恐已不適任」

事實上，原本規劃的責任分區，萬華分局就是守敦化北路、小巨蛋本體及南廣場，大同分局守敦化到復興北路中間一大片區塊，松山分局負責主場館；反年改團體突破及衝突區域，便是在萬華分局的責任區域內。

據了解，陳文智當晚在蔡總統入場後，立刻「減員部署」，他雖稱沒有「放飯」，但負責守他們西邊的大同分局、東邊的松山分局員警都目擊，當時整條敦化北路幾乎看不到員警，僅剩下守兩邊出入口各兩名員警，為此他們還稱羨「他們分局長這麼體恤下屬！」

整條敦化北路西側雖有鐵馬護欄，但中間警力真空，位在敦北四巷口的缺口僅有兩名員警駐守，導致七時許黃冬輝、李孟萍各率百餘人輕易突破，柵欄左側的大同分局員警見狀，趕過來支援。

反年改群眾長驅直入小巨蛋南側廣場時，現場負責的還是只有四、五名萬華分局員警，擋不住三百人攻勢，負責戍守主場館及選手安全通道的松山分局見狀，馬上把自己現場的四個分隊、約一六○名警力「跨區」圍住陳抗民眾，約十分鐘後，陳文智才帶著一個分隊約四十警到場。

另有說法是警方開門讓群眾進來，疑似「放水」，警方昨公布影片，是彰化縣軍公教聯盟召集人吳萬固率眾搬開鐵馬護欄，兩警四拳難敵多手，才讓反年改群眾魚貫進入封鎖區。