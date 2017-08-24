看問題》四個和尚沒水喝

2017-08-24

記者鄒景雯／特稿

世大運在八月十九日的開幕式，發生反年改團體阻撓選手代表進場的憾事，眾所周知，蔡總統在當晚找了柯文哲市長與維安首長到官邸會商，不過，這次會面傳出一個場景，就是在場的內政部、國安局、警政署、台北市警局，似乎全都認為責不在己，當場讓蔡總統實在很悶。

四個和尚之所以沒水喝，不只是四個和尚不挑水的問題，而是這些和尚不知道該在何時何地去挑水？前者涉及刻意偷懶與推卸責任，四人一律一個大板，比較好懲處；後者則是根本沒有「任務編組」的事前準備，以舉辦世大運這種國家級的賽事規模，加上國家元首要出席，這當然不只是首都格局的活動，中央與地方都要分工，更要整合。未來一週直到閉幕，能否圓滿成功，創造最大的共同價值，亦端繫於此。

按照已經發生的既成事實，中央與地方極可能因為不屬同一黨派，或彼此關係隔閡，之前插頭顯然沒有安在插座上，由於通不了電，全憑八字輕重，於是碰上機率，貽笑國際。現在，既然要求憾事不能重演，彼此的職掌肯定就要釐清，誰也脫不了關係。

世大運的維安，基本上分為情報與安全兩塊，有關前者，不論是國際恐怖資訊或國內治安徵兆，國安局必須總其成，有了完整的情報，才有維安「滴水不漏」的基礎，否則就如法國部署馬其諾防線，德軍從背後發動突襲，也要徹底失效。

主辦單位台北市與現場指揮官市警局，是維安工作的核心，必須檢討情報流與命令流，如何充分銜接、迅速啟動？諸如陳抗人士已經丟出煙霧彈（罐），警察局長還說沒有看見，通報斷線的危機，正是顯例。

台北市長過度自信，卻欠缺經驗，最是首當其衝。不論如何，開幕式的跤不能再跌，就該虛心請求中央協助，中央實也責無旁貸。內政部涉及反恐的跨部會協調，警政署也有警力調度的義務，每人都管著一段，事後很好評分檢討。

基層警力，是統治基礎，所謂將帥無能、累死三軍，不應過度苛責，令其崩潰，這是領導統御的基本道德，亡羊補牢，尤其要害。