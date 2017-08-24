閉幕式防再鬧場 柯：不排除架拒馬

2017-08-24

〔記者沈佩瑤、劉慶侯／台北報導〕世大運卅日舉行閉幕式，為避免重演開幕式反年金改革團體「陳抗之亂」再現，台北市長柯文哲昨受訪時坦言，閉幕式不排除架設拒馬，不要怕難看。台北市警局考慮擴大封鎖區域，不排除在開幕式當日發生事端的中衛區，再向外擴展出一個外衛區，加強維安。

對於反年改團體揚言「閉幕式再見」，柯文哲表示，他和警察局長邱豐光講過，到時若研判陳抗團體多，拒馬就上線，不要怕難看；而且他不贊成用警察當人肉盾牆。

對於開幕式維安出狀況，警方表示，北市警方當然希望維安能滴水不漏，做出一定的管制封鎖，使陳抗人士不得突破或接近管制區域，但世大運主營運中心認為這是國際間運動盛事，不希望看到太多警察出現在現場、不希望有固定式拒馬、不希望封鎖周邊巷道，不得有利刃式蛇籠出現，這「四不政策」，讓警方焦頭爛額。

警方為尊重世大運主營運中心意見，固定式拒馬一律改為一般的鐵柵欄式拒馬，巷道出入口也由鐵柵欄式拒馬擔綱，警力精簡，結果被陳抗人士見縫插針式達到騷擾的目的。

對此，市警局將針對閉幕式活動的警力配置提出修正，除對周邊部分巷道進行封鎖管制作為，並設立固定式拒馬；若世大運主營運中心對此有意見，警方將轉而在主營運中心「無主權的田徑場館外」區域，增加封鎖管制線。這項方案將在廿六日呈交警政署、國安局及世大運主營運中心審核。

駁嚇傻癱坐 柯：臉色鐵青倒是真的

柯文哲稍晚主持公共安全會報時，裁示由新工處邀集警察局、交通局和環保局，研議審查機制，未來陳抗團體申請路權，除依現行法令收取三萬元押金，事後也要確認有無破壞公物，視情況自押金中扣抵費用。

另對媒體報導開幕式柯文哲嚇傻癱坐、六神無主，還好蔡總統出手救援成功，柯昨酸回，「算了啦！台灣媒體一定要寫得非常聳動」，在思考被寫成六神無主，坐在那卻變成癱坐在那，不過「臉色鐵青倒是真的。」

罵人王八蛋 柯：這次就是忍不住了

談到日前怒斥陳抗團體「真是王八蛋」，是不是做了不好的示範？柯表示，自己還是太率性，和傳統中國官場的「溫良恭儉讓」格格不入，以後會克制，這次就是「忍不住了」。

柯文哲也藉機喊話，比賽期間，希望所有警察同仁堅守崗位、穩住陣腳，有什麼問題，等世大運後再討論。