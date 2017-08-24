世大運滋擾案》丟煙霧彈男聲押 襲警黑衣人交保

2017-08-24

〔記者錢利忠、謝君臨、劉慶侯、鄭景議、王冠仁／台北報導〕檢警偵辦世大運開幕滋擾案，掌握當天穿黑衣服、家住高雄的南台灣抗暴聯盟成員李彧彬也涉襲警，該聯盟成員陳進添涉丟煙霧彈（罐）；李、陳二人昨已到案，並先後移送台北地檢署複訊，檢方訊後認定李無羈押必要，依涉犯妨害公務等罪諭令二十萬交保，陳則遭聲押禁見。檢方另以證人身分，傳喚屏東反年改聯盟召集人黃冬輝等七人，訊後均請回。

已有十人到案

將再傳喚七人

台北市警方過濾清查發現十七人有違法之虞，截至昨天為止，已傳喚、逮捕十人到案，警方將在第二波行動中傳喚剩下七人。

警方鎖定飛指部退伍少校陳進添涉嫌丟煙霧彈，陳男到案說明時，原本供稱自己投擲的是裝水的寶特瓶，但警方出示影片後，陳進添改口承認有丟煙霧罐。

據了解，陳男當天投擲兩枚煙霧彈，第一枚為啞彈，落地後未冒濃煙，事後志工交由警方採證；第二枚冒出濃煙，被志工用水澆熄，當時有民眾一腳踢開，後在混亂中不見，可能被清潔工收走，才找不到。

李、陳兩人應訊

起先都否認犯行

至於北市警萬華分局漢中所巡佐劉金銓被反年改群眾出拳毆傷右眼，警方先逮「南台灣抗暴聯盟」發言人顏才仁，前夜再逮「黑衣男」李彧彬。李聲稱當時是因看到同夥被警察架住才想救人，強調「只揮了一拳」，同時對劉表示歉意，願與對方和解，但警方仍將他依傷害、妨害公務罪嫌送辦。

據了解，海軍陸戰隊中校營長退伍的李男原本否認施暴，經警方出示蒐證畫面，還在他家找出當天穿著的衣褲，他才承認出拳毆警。

從前夜至昨天清晨，檢警分別至台北市、新北市、高雄市、台南市、屏東縣、花蓮縣等地，傳喚涉襲警的李彧彬、涉丟擲煙霧彈的陳進添兩名被告；另針對事發當晚，曾疑與警方發生推擠或拉扯護欄者，以證人身分傳喚。

稱幫台灣選手加油

黃冬輝等七人請回

包括曾擔任屏東縣後備司令部司令的黃冬輝、退休警察余正勝、林立騰、退休警官李孟萍、退休教師沈明華、退役軍官臧道榮、台灣退休警察權益促進會理事王萬秋等七人，均以證人身分被傳喚，除了李孟萍涉嫌拉扯警方護欄外，其餘六名證人均曾與員警發生推擠。

檢察官訊問後將七人請回，據悉，七人庭訊時均稱當天是去替台灣選手加油，並無攻擊執法員警或企圖阻礙世大運活動進行等意圖。

黃冬輝應訊前受訪說，警方清晨五點多到他家，拿證人傳票要他北上作證；北市刑大則表示，北檢要求黃冬輝等人於昨天下午兩點到庭作證，因黃住屏東車程遠，所以清晨五點登門，並沒將黃冬輝上銬，黃也配合。

全國公務人員協會理事長李來希則號召民眾到北檢「關心」；李表示，在國家重大賽事或慶典上有示威遊行抗議，代表這個國家是自由民主的國家，一點也不可恥。