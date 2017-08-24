國民黨22地方黨部主委出爐

2017-08-24

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨昨公布二十二個直轄市、縣市黨部主委名單，前主席洪秀柱時期獲留任或調任的有十人，由專職幹部調升的有二人，另有十個地方黨部新主席吳敦義以「借重地方人才」模式派任，並為義務職。

10黨部 借重地方人才

據了解，為化解某些地方山頭對日後未直選主委的反彈，黨中央這次核派的地方主委人選，大致上都是地方派系可接受人選。

國民黨全代會日前核備「直轄市縣市委員會主任委員直選辦法及組織規程修正案」，預定九月中旬辦理公告、十月中旬投票，但當天也通過臨時提案，授權黨中央可以因地制宜、分階段實施直選。換言之，未來藍營地方主委將不會全面直選。

國民黨所謂「借重地方人才」的十個地方黨部主委，包括曾任三重市長的新北市黨部主委李乾龍，基隆市議長宋瑋莉擔任基隆市黨部主委，新竹縣議會副議長陳見賢與前立委呂學樟分別擔任新竹縣、市黨部主委，雲林農田水利會會長林文瑞擔任雲林縣黨部主委，嘉義縣議員王啟澧擔任嘉義縣黨部主委，前台北農產運銷公司總經理韓國瑜擔任高雄市黨部主委，前立委廖婉汝擔任屏東縣黨部主委，台東縣議會副議長陳宏宗擔任台東縣黨部主委，前澎湖縣副縣長呂永泰擔任澎湖縣黨部主委。

新北李乾龍 高雄韓國瑜

在六都部分，台北市黨部主委陳永仁、新北市黨部主委李乾龍、桃園市黨部主委楊敏盛、台中市黨部主委陳明振、台南市黨部主委莊占魁、高雄市黨部主委韓國瑜。