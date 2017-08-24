今年聯大仍不推案 民團遺憾失望

2017-08-24

〔記者呂伊萱／台北報導〕聯合國大會將於九月中開議，外界矚目我國今年推案方式。國安高層昨證實，今年將不會透過友邦提案，且「提案時間都過了」。據悉今年將延續去年模式，透過請友邦發言與致函的方式，表達我國盼望參與聯合國及其專門機構的心聲。

中國打壓越厲害 台灣更應該出聲

國策顧問、台灣聯合國協進會秘書長羅榮光昨受訪說，他對政府作法感到失望，台灣被國際孤立四十餘年，中國對台灣的外交打壓越來越厲害，為了台灣這個獨立的國家，台灣當然應該出聲。

羅榮光提到，前總統陳水扁曾親自致函給聯合國，表達台灣希望以新會員身分入聯，雖然信件遭退回，但該事件在國際媒體上大量曝光，「至少表達出台灣民意」。羅榮光期待政府「真的站在人民立場」，為了台灣的前途和命運，把握機會為台灣發聲。

前國安會副秘書長張旭成也質疑說，蔡政府在中共十九大前不想刺激中國，但中國只會軟土深掘、得寸進尺，「這是錯誤、自傷的政策」，他感到相當遺憾。張旭成強調，政府不做，民間更應努力從事「公共外交」，讓國際社會聽見台灣盼望參與國際組織的期待。

聯合國大會將在九月十二日至廿五日召開，民團拜會政府相關部會時，呼籲政府應延續今年五月參與世衛大會時的模式，洽請友邦在聯合國總務委員會提案，使台灣入聯聲音見諸國際；不過，政府高層經考量仍決定，我國今年將續行低調路線，維持去年作法，洽請友邦在聯大中為我發言，並致函聯合國秘書長，表達我國盼望參與聯合國及其專門機構的心聲。

根據聯合國大會規定，臨時議程必須在大會開幕前六十天提出，並送達各會員國；補充項目則最晚須於大會前三十天提出，意即提出補充項目期限為八月十二日。國安高層指出，今年將不會請友邦提案；因聯合國案牽涉主權、政治性高，和我國參與其他國際組織的推案性質皆不同，「即使是友我國家也不容易幫我們講話」。