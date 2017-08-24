前瞻今若協商不成 下午可能表決

2017-08-24

〔記者楊淳卉、曾韋禎、鄭鴻達／台北報導〕立法院本會期第三次臨時會今天將繼續審查「前瞻基礎建設第一期特別預算案」，朝野黨團祭出甲動，若今早朝野協商再無共識，院會下午可能展開表決大戰。民進黨團主張分別處理委員會保留的一二六案、親民黨團三案、時代力量黨團八案、民進黨團一百案，再依「一事不再議」原則，不處理國民黨團的上萬項提案。

國民黨團嗆：武鬥難免

民進黨團書記長李俊俋昨表示，是否會進入院會表決，要看今天協商狀況，後續對策將召開黨團大會討論。

國民黨團書記長林為洲強調，若進行表決，絕不接受只處理其他黨團提案，卻不處理國民黨提案，若如此閹割立委提案權，「武鬥將難以避免！」

立院昨繼續協商前瞻預算案，各黨團先輪流就提案詢問官員，直到深夜才結束。

國民黨團對前瞻預算案祭出「案海戰術」，提出一○四二一案，佔總提案數一○六五八案的九十七．七％，以杯葛拖延預算審議；但民進黨團早有防禦措施，搶在七月第二次臨時會結束後，就先送案至議事處備案。

民進黨團認為，若協商不成、回歸院會表決，依照議事規則「先提案先表決」，屆時可先處理早在委員會審查階段即提出的親民黨、時代力量黨團提案，再表決民進黨所提的一百案。因國民黨上萬提案在後，基於「一事不再議」原則，國民黨的提案不會處理，只會列入公報。

立法院長蘇嘉全表示，前瞻預算要如何處理，今早再找各黨團一起討論，也會請立法院幕僚機關說明過去審查預算的法律依據，「一定會摸著良心、遵照議事規則處理」。

擬推動倒閣的國民黨團總召林德福則率幹部拜會親民黨團總召李鴻鈞，盼親民黨團四席立委加入連署。李鴻鈞收下連署文書後表示，此事非他說了算，仍需內部討論。