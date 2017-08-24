萬案齊發 國民黨被譏無腦提案

2017-08-24

〔記者邱燕玲、鄭鴻達／台北報導〕立法院本會期第三次臨時會審查前瞻第一期特別預算案，國民黨團共提了上萬項預算刪減、凍結案，但內容浮濫又離譜，除了有抄襲立院預算中心報告、網路文章、媒體社論外，還有同一案分成不同預算刪減數、兩案內容相同只差一個有寫預算數一個沒寫等，被民進黨立委譏為「無腦式提案」。

離譜提案 民進黨助理笑翻

民進黨團助理昨分工查看國民黨立委的上萬項提案，由於每名立委提案都有固定模式，民進黨團助理看久了都看得出來，還苦中作樂，在LINE群組裡「出題搶答」，有助理出題說：「本院委員XXX，查前瞻XXX預算案，其中XXX編列XXX元，唯內容XXXXX不明，故建請刪除XXX元，是否有當，敬請公決！」「請問這是哪位委員的提案？」馬上有助理搶答「賴士葆！」助理自己都笑翻。看了一下午提案的民進黨團助理馬上就進入狀況，摸熟藍營立委提案模式。

民進黨團發現，國民黨立委黃昭順則是很多提案都是兩案一模一樣，只差在一個寫出預算數，一個沒有；國民黨團書記長林為洲許多提案則是同一案分成刪減不同預算數，且還抄襲網路文章，其中內政部營建署的主決議3-550，正好抄襲曾擔任姚文智助理投稿媒體的綠化文章。

民進黨立委李俊俋也在臉書表示，國民黨立委把同一案分成刪減五千萬、刪減四九九九萬（共五十案）等類似提案方式，他諷刺說，「這就是國民黨的水平？真的跟金小胖相距不遠了！」

國民黨團提了上萬項預算刪減、凍結案杯葛，但內容浮濫又離譜，其中甚至差點出現因賄選案被停權的國民黨立委簡東明連署提案的情形，幸好國民黨團自己發現趕快刪除，但提案上仍可清楚看見簡東明名字被畫掉的痕跡。

金剛經 古文觀止差點在列

內容最離奇的是國民黨立委廖國棟辦公室所擬的提案。廖所提的眾多提案中，竟出現《史記》、《金剛經》、《戰國策》、《古文觀止》之〈諫太宗十思疏〉等古籍、經典全文、部分內文及白話文翻譯，內文更引《金剛經》，勸誨世人可多念以消災解厄。不過，最後這些提案並未送出。

國民黨立委顏寬恒等所提預算案，也出現內容完全相同，僅案號不同的重複提案，不僅如此，也有不少其他國民黨立委也是採類似作法衝高提案量，包含每案僅酌刪一百萬元的提案，個別提案預算刪減額度僅差十萬元的提案，前後加總數量也高達一千五百餘案。