世大運閉幕式 優勢警力排除抗爭

2017-08-23

〔記者李欣芳／台北報導〕台北世大運上週六開幕典禮，發生反年改團體阻擋各國選手入場並打傷執勤員警的暴力行為，由於反年改團體揚言閉幕式將再前往抗議，經檢討後，世大運中央安全指揮中心決定增加警力的部署，並擴大各場館內、中、外層的三層防護縱深，閉幕式當天將以優勢警力即時貫徹命令，排除反年改的抗爭。

官員強調，鑑於員警在第一線處理陳抗時擔心因肢體接觸引發官司糾紛，中央安全指揮中心召開檢討會議時，已要求向基層員警傳達，「要認真執法，不要怕！」

官員也指出，維安的關鍵，警力的多寡不是最主要問題，因原部署的警力遠超過抗議人數，命令有無貫徹執行才是關鍵，但為求慎重起見，維安人力還是要增加。

為防止陳抗活動影響世大運相關賽事的進行，據悉，設於警政署的中央安全指揮中心有國安局、行政院國土安全辦公室，以及各部會等多達二百多位官員進駐，每天早晚各開一次「晨報」會議與「日結」會議討論維安問題，除了廿四小時與世大運執委會保持視訊連線的暢通，並隨時可與各地警察局長視訊聯繫，進行維安的機動調度與指揮。

據悉，由於執政高層對上週六反年改團體阻選手進場，台北市警方未能在第一時間排除狀況頗有意見，中央安全指揮中心隔天就開會檢討維安問題，並透過每天晨報與日結會議隨時檢討維安部署的情況，警政署長陳國恩認為，維安的部署要重新檢討、強化。