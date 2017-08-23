婦聯會國內海外分會 將宣示停止活動

2017-08-23

內政部、婦聯會、黨產會三方協商

〔記者楊淳卉／台北報導〕內政部與婦聯會、行政院黨產會近日展開密集協商，與會官員透露，三方已就「婦聯會國內海外分會資產及組織問題」達成初步共識，未來這些分會須公開宣示停止所有活動，不能再從婦聯會或政府單位獲得補助，形同解散狀態。

資產提報 黨產會要求訂違約條款

據了解，由於婦聯會海內外資產狀況是由婦聯會提出，黨產會也要求應訂定違約條款，若其中有不實資料就視為違約，目前三方仍在磋商。

內政部七月廿四日召開記者會，宣布與婦聯會達成三點共識，公布「內政部對婦聯會三大處理原則」，包括婦聯會註銷政治團體登記，走入歷史；婦聯會八成資產共三一二億元捐國庫公益，六十九億元扣除改組必要費用後，全數納入婦聯社福基金會做公益；婦聯社福基金會、婦聯聽障基金會及華興育幼院之董事會由政府代表、基金會代表與社會公正人士各三分之一組成。

內政部、婦聯會、黨產會三方也組成專案小組，須於三個月內完成撥款國庫及組織轉型完整規劃。三方達成結論後，也會簽訂行政契約。據悉，三方近日密集展開協商，釐清相關細節及執行問題，為避免協商破裂，內政部及黨產會更是對協商內容保密到家。

婦聯會共有十九處國內分會、十七處國外分會，國外分會遍及亞洲、歐洲、美洲等地。針對婦聯會國內分會問題，三方達共識，比照上述三大原則處理。

各分會不能再獲得補助 形同解散

官員指出，婦聯會國內分會方面，只有台北市分會持有較多資產與不動產，然而，因台北市分會名下還有「華夏婦女文教基金會」，三方共識，未來台北市分會的資產與不動產，皆要捐助給華夏基金會。

華夏基金會則比照「三大處理原則」中的社福基金會、聽障基金會及華興育幼院模式，其董事會由政府代表、基金會代表與社會公正人士各三分之一組成；至於婦聯會宜蘭、高雄分會等持有較少資產的其他國內分會，三方共識，規劃將資產捐給聽障基金會。

海外分會方面，官員指出，海外分會早期多接受僑委會與婦聯會捐助，在海外沒有置產（不動產），大多數的海外分會名下資產及現金掛零，即便是最多資產的海外分會，也只持有約六千歐元（約廿一萬餘台幣）現金。