九月神鷹操演 要射56枚地獄火

2017-08-23

〔記者羅添斌／台北報導〕今年五月漢光演習期間，軍方出動多架阿帕契直升機齊射地獄火飛彈，場面震撼，軍方官員昨天指出，陸軍規劃九月初進行代號為「神鷹操演」的實彈射擊，將一口氣射擊五十六枚地獄火飛彈及八枚刺針飛彈等，部分實彈射擊項目將在夜間進行。

模擬中國船團進逼

官員說，這項實彈射擊操演，主要是驗證陸軍直升機部隊的實彈作戰能力，並將模擬中國船團自台灣東南部海域進逼，我軍有各項防衛作戰策略因應，其中一項就是出動各型直升機阻擋敵軍來犯。

官員指出，參與九月初神鷹操演的直升機部隊，包括五架AH-64E阿帕契直升機、九架AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機，以及六架OH-58D戰蒐直升機、兩架UH-1H通用直升機等。

在射擊的武器彈藥方面，軍方射擊通報顯示，操演期間將射擊地獄火飛彈五十六枚、刺針飛彈八枚以及一百八十發熱焰彈。

官員還透露，在「神鷹操演」之後，陸軍也將進行「雷霆二千」多管火箭實彈射擊的「雷霆操演」，以及以拖式飛彈實彈射擊的「天馬操演」，操演時間規劃在九月十九日至廿一日連續三天。

官員表示，今年在澎湖舉行的漢光三軍聯合演習期間，軍方以九輛「雷霆二千」多管火箭車進行同步射擊，九月在九鵬基地進行「雷霆操演」，將有十一輛「雷霆二千」多管火箭車參與實彈射擊；至於是齊射還是分組實彈射擊，軍方則未進一步說明。

「雷霆二千」多管火箭系統使用的砲彈有三種，分別是MK15火箭彈、MK30火箭彈及MK45火箭彈，射程從七公里至四十五公里不等。官員說，此次實彈射擊操演，MK15火箭彈將發射一百八十枚、MK30八十一枚，MK45射擊三十六枚，亦即將進行「雷霆二千」多管火箭的全彈種及全射程實彈驗證。在拖式飛彈實彈射擊的「天馬操演」方面，據指出，規劃射擊數量為六十九枚。