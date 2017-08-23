新聞分析》防空指揮鏈單一化 提升效率

2017-08-23

記者涂鉅旻／特稿

研議已久的空軍防砲部與飛指部整併作業，將在今年九月完成，國軍內部研判，此舉不僅促成我國防空戰力指揮鏈「單一化」，提升指揮效率，同時改善飛指部十餘年來更換好幾次「上司」，人才養成系統建構不易等問題。

不過兩單位整併後，如何有效磨合、熟悉彼此業務與文化，未來空軍能否一肩攬起新一代人才培育、招募任務，都是我防空戰力能否有效發揮的關鍵。

中國軍機繞台頻率漸增，已從過去數月一次、一月一次，近兩個月已成「常態」，七、八月共有八次接近我國周遭空域，且繞行路線已侵入我北方防空識別區，大大壓縮我空防縱深。中國軍機逼近我國，同時也在測試日、美等國底線，挑釁、試探層面遠大於實質戰術層面，但面對各種潛在威脅，我國都不該輕忽。

儘管防砲部、飛指部的戰略定位不同，配備三五機砲等武裝的防砲指揮部，負責機場、短程防衛；配備愛國者三型、天弓三型等飛彈的飛指部，則職掌中、長距離防空，甚至執行對地打擊嚇阻任務，但兩者的戰略目標相同，皆為保護我領空、重要設施不被侵犯。兩單位合併後，指揮官即可視敵情威脅，妥善運用兩單位既有能量，對我國防空戰力而言，是可預期的利多。

不過，值得注意的是，過去飛指部隸屬於陸軍司令部、參謀本部時期，「兵源」遠較空軍充裕，包括現任退輔會主委李翔宙等人，大多為陸軍體系出身。整併後，人員質與量短期內應無太大變化，但兩單位如何磨合、熟悉彼此人事、業務，甚至部隊文化，以及空軍日後是否可憑一己之力，有效招募、培育新一代人才，都有待時間驗證。

空防為我國戰略重要命脈，國防部應運用更彈性的做法，打破軍種既定框架，優先將具備相關經驗、專長與潛能的人才調至該單位，才能使我國空防戰力得以充分發揮。