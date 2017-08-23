防空暨飛彈指揮部 九月成軍

2017-08-23

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國對我敵情威脅日增，考量我國作戰任務需求，空軍防空砲兵指揮部與空軍防空飛彈指揮部，今年九月一日起合併為「空軍防空暨飛彈指揮部」，共同肩負聯合防空作戰任務，屆時將提升該指揮部為「軍」級單位，安排一名中將擔任指揮官，統合我國短、中、長程防空火力。

設中將指揮官

由於「空軍防空暨飛彈指揮部」的指揮官編缺為中將，但防空砲兵指揮部與防空飛彈指揮部的指揮官皆為少將。據悉，國軍將再調動一名現任中將擔任此職，指揮該單位八、九千名官兵。

據了解，確切的人事佈局將在九月一日公佈。防砲部指揮官劉孝堂少將、飛指部指揮官游仁明少將，則將轉任該單位副指揮官，分攤防砲、飛彈督導業務。

事實上，防空砲兵指揮部自成軍以來，皆隸屬於空軍，但防空飛彈指揮部原隸屬於陸軍，二○○四年納編海軍海鋒大隊後，改為直屬「參謀本部飛彈司令部」，國軍卻又在二○○六年，將防空飛彈、制海飛彈部隊劃分給空、海軍，制空飛彈由防空砲兵單位管轄。二○一二年則再度自空軍收回愛國者、鷹式、天弓飛彈等制空飛彈，編成「國防部參謀本部防空飛彈指揮部」，今年三月則將飛指部改隸空軍。

經過多次上級單位異動，據了解，蔡英文總統上任後，軍方重新研討戰略規劃，自「有效嚇阻」改為「重層嚇阻」，合併後除提升單位位階，也可統一指管事權。

空軍參謀長范大維昨表示，防砲部和飛指部的防空武器系統獨特、複雜性高，且防空陣地分布廣闊、幅員過大，整併後可整合運用防空戰力，擔負聯合防空作戰任務，增加指揮速度與兵力運用彈性。

國軍今年起不斷研討防砲部與飛指部整併方案，但據了解，礙於中將主官一度難產，也使原訂七月完成的整併作業，延後至九月實施。范大維表示，該中將指揮官須肩負防空部隊政策、教育訓練、後勤整備及建軍規劃管制、督導等責任，未來也會安排中、高階幹部歷練不同職務，藉由「交織歷練」，熟悉各式武器系統與部隊管理，健全人事經管與發展。