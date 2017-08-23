出席ＡＰＥＣ 民進黨沒人夠格嗎

2017-08-23

記者蘇永耀／特稿

ＡＰＥＣ（亞太經合會）年會是台灣能與國際領袖互動的最重要場合，但因中國的阻撓，台灣的總統無法親自出席，只能改派其他人選。過去政府各有考量，扁時期派企業或學術人士，希望彰顯台灣優勢；馬政府則派親近北京的政治人物，把國際場合窄化為兩岸高層接觸。

民進黨重返執政後，蔡總統去年指派親民黨主席宋楚瑜為特使，出席ＡＰＥＣ高峰會，由於宋曾赴中國並與中國領導人習近平見面，此舉也被解讀為蔡政府著墨於兩岸層次，希望突破陷於低盪的兩岸關係。

去年在秘魯利馬舉行的高峰會，也確實可見宋楚瑜發揮長袖善舞的一面，與包括習近平等各國領袖自然互動。不過，這般的昇平場景，並未絲毫化解中國對台灣，或者更精確地說，對民進黨政府的敵意，反倒是在近一年來，北京更加大力道封鎖台灣的國際空間，展開挖台灣邦交國的攻勢。若是今年再度上演台灣領袖代表刻意爭取與習近平「握手」的場面，對北京而言，肯定不會是兩岸的「言和」，而只是更多的矯情與不切實際。

對蔡政府來說，領袖代表不僅要代表總統、國家，還有一層重要意義，是能把執政黨對內及對外的施政理念傳達清楚。

這樣的總統特使人選，蔡總統應先從民進黨內徵詢及尋覓，委派執政黨的代表人士，也符合國際慣例，畢竟指派在野黨領袖傳達執政黨的施政思維，代表性與正當性都明顯不足。宋楚瑜在習近平面前提及身著橘黃領帶時，還意有所指的自承說「橘色還是橘色，橘色沒有變綠。」政黨立場顯露於國際場合，不僅不妥，更屬外交大忌。