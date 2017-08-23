APEC特使 立委籲派陳建仁

2017-08-23

〔記者呂伊萱／台北報導〕亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）領袖峰會將於十一月中旬於越南召開，外交部昨表示，主辦國越南今年提早派特使來台遞送邀請函，遞送第二封邀請函的時間則未定，蔡總統屆時將確定我方領袖代表人選。民進黨立委蔡適應建議，台灣之前與會代表最高層級為卸任副總統，今年務求突破，或可推派現任副總統陳建仁出席。

ＡＰＥＣ是目前我國參與層級最高的政府間國際組織，也是台灣參與區域經濟整合的重要平台。二○一七年ＡＰＥＣ峰會訂於十一月十日至十一日在越南峴港舉行。蔡英文總統去年派親民黨主席宋楚瑜出任領袖代表，在領袖峰會中，與美國總統歐巴馬、中國國家主席習近平、俄羅斯總統普廷、新加坡總理李顯龍等多國領袖均有互動。

ＡＰＥＣ峰會今年主題為「創造新動能，育成共同未來」，並設定四項優先領域，包括永續創新及包容性成長、深化區域經濟整合、強化微中小企業競爭力及改善糧食安全等。本年度ＡＰＥＣ高階政策對話與專業部長層級會議計有十個，其中「衛生與經濟高階論壇」今明兩天於越南胡志明市召開，美國衛生部長普萊斯也將與會，我國由衛福部政次何啟功率團出席。

每年ＡＰＥＣ峰會，主辦國多半選在八月底至九月初派出特使遞送邀請函，總統也會接見。外交部國組司司長徐佩勇表示，越南今年提早於五月來台遞送第一封峰會邀請函。依慣例，第一封邀請函邀請各國領袖出席，第二封邀請函則會列出討論題目與議程等內容，遞送給指定領袖代表。徐佩勇說，越南特使第二次來台時間仍在規劃中，總統屆時將確定我方領袖代表人選。

至少應在前副總統層級以上

蔡適應表示，台灣是ＡＰＥＣ正式會員國，但受限於國際局勢，台灣總統無法親自出席，「最理想的當然是總統與會」。他建議政府，今年應務求突破，領袖代表人選或可「由卸任改現任」，推派現任副總統出席；民進黨立委羅致政表示，政府不應自我設限，要「盡可能讓代表性更強、更高」；民進黨立委劉世芳強調，元首或副元首當然更具代表性，領袖代表人選應至少在前副總統層級以上。