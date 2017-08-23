一味阻擋 國民黨自爽罷了

2017-08-23

記者邱燕玲／特稿

不意外的，國民黨這次祭出了上萬項提案，準備在立法院臨時會中力阻前瞻預算過關，執政黨為了如何化解這些提案開始傷腦筋。不過，這上萬案看似是阻擋前瞻的一座大山，實際上卻更像是國民黨自己無法前進、跨不過去的關卡。

提案杯葛不是什麼新鮮事，過去民進黨在野時也會提案，不過，民進黨的目標是藉由提案換取其主張，是可以談判的，現在的國民黨提這麼多案卻不知其目的何在，似乎唯一的目標就是不讓前瞻預算三讀通過、不讓民進黨稱心如意。

這個作戰策略與洪秀柱擔任國民黨主席時期並無多大差別，不禁讓人興起「吳敦義和柱柱姊有差嗎？」的疑問，如果新上任的吳主席，對立院的作戰方式一樣是「不讓民進黨得逞」、「不讓民進黨政策過關」，毫無談判空間，純粹自己開心，真不知國民黨主席改選換人有何意義。

對執政黨來說，坐著喊話、要求國民黨自行減案是不可能的，必須想盡一切辦法突破，不論是向立委說明，或是動用關係拜託，只要找到一個破口，或許就有機會化解，但若都不動起來，要期待國民黨自行釋出善意，是不可能的。例如日前行政院副院長林錫耀親自拜會親民黨團，對執政團隊絕對是有益無害。

不過，目前的國民黨「不要最大」，要與其理性的溝通、談判，似乎難有進展；而國民黨力擋執政黨的前瞻預算，可能「短多長空」，短期內也許可讓藍營支持者拍手叫好，讓民進黨難過就可讓藍營支持者開心，但長期來看，國民黨若要重返執政，不能只靠這種自爽的策略，除非其想永遠當在野黨，那就另當別論了。