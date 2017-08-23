「搞破壞」國民黨團上萬提案擋前瞻

2017-08-23

民進黨團：臨時會協商不成即表決 31日前完成審查

〔記者楊淳卉、鄭鴻達、彭琬馨／台北報導〕立法院本會期第三次臨時會昨展開「前瞻基礎建設第一期特別預算案」朝野協商，國民黨團祭出案海戰術，提出一萬○四二一項提案杯葛。民進黨總召柯建銘昨批評，毫無中心思維的一萬多項預算刪減案，根本是「存心搞破壞」，只會把國家拖垮，呼籲國民黨實際面對，「不要用核子武器解決問題」。

柯建銘：勿用核武解決問題

民進黨團書記長李俊俋表示，若朝野協商今天仍無共識，院會明天就要進行表決，對於一萬多項提案，民進黨團自有辦法處理，目標就是卅一日前完成審查。

朝野對後續審查程序問題爭執不休，協商無共識。國民黨團堅持提案必須一案一案討論，拒絕包裹表決。因上萬項提案須時間編印，將待今上午十時半繼續協商。

國民黨團提案刪330多億

柯建銘表示，國民黨提一萬多個預算刪減案，「三個月也表決不完」，民進黨願意釋出最大善意來談，預算要怎麼刪「只要合理就面對」；立法院協商都是以戰逼和，呼籲國民黨實際面對，「不要用核子武器解決問題」，毫無中心思維的一萬多個預算刪減案，根本是「存心搞破壞」。

前瞻第一期特別預算一○八九億元，柯建銘表示，據立法院統計，國民黨提出的預算刪減案一共刪除三百三十多億元，親民黨三百一十六億元次之，時代力量二十三．六億元位居第三，民進黨則提出十八．五億元的刪減額度。

柯建銘表示，民進黨沒有刪除預算的底線，會用最大誠意和國民黨談，若國民黨堅持要處理一萬多個預算刪減案，只會把國家拖垮；柯強調，朝野衝突到臨界點時，應該思考如何解決，民進黨「用愛審前瞻」，呼籲國民黨主席吳敦義儘速出面處理。

行政院高層釋出善意說，前瞻基礎建設預算並非一毛錢都不能刪，盼在野黨團理性協商。

林為洲：反對包裹表決

國民黨團書記長林為洲指出，黨團反對包裹表決，黨團所提逾萬項提案，每位黨籍立委平均將近三百案，都是各辦公室經長時間研讀預算所提出，絕非執政黨抹黑之「垃圾提案」，尤其是飽受詬病的軌道建設部分，國民黨團用力甚深，絕不容國家資源無度虛耗。

黨團副書記長曾銘宗也表示，本於「未經行政院核定」、「未經可行性評估」、「不符特別預算編列」、「違反預算法重複編列」等原則，將羅列各部會刪減預算達三三○億元以上，足見國民黨團對前瞻預算審議的重視與用心，目的就是要為人民看緊荷包。

另外，國民黨團有意發動倒閣並尋求親民黨團加入連署，親民黨團則表示，未收到訊息，內部仍在開會討論，尚未定案。